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Las llamas arrasan 42 chozas de migrantes en Ceuta
Las llamas arrasan 42 chozas de migrantes en Ceuta
Hace 9 Hs

MADRID, España.- Un total de 42 viviendas precarias resultaron calcinadas después de que se declarara un incendio en un campamento situado en las inmediaciones de las naves del Tarajal, una zona industrial de Ceuta, en la que se ha asentado un gran número de inmigrantes desde que se produjo la entrada masiva de fines de julio.

El fuego se desató cerca de la medianoche y fueron los vecinos de la zona los que alertaron a los servicios de emergencia. Nadie resultó herido después de que, según reporta “El faro de Ceuta”, los inmigrantes que se habían instalado en el campamento, salieran huyendo de las llamas. Por el momento, se desconocen las causas del incendio, así como si pudo ser accidental o provocado.

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La ciudad autónoma española ha sido objeto de numerosos incidentes desde el pasado 30 de julio, cuando cerca de 80.000 inmigrantes entraron al país de manera irregular. Pese a que la mayoría ya ha retornado a Marruecos, las autoridades locales estiman que unas 5.000 personas, en su mayoría menores de edad, continúan en Ceuta.

Arresto

La Policía Local de Ceuta informó del arresto de un empleado de la empresa Servilimpce, la compañía encargada de la limpieza de las calles de la ciudad, acusado de participar en la quema de uno de los vehículos. La detención se produjo en el polígono Virgen de África y el sospechoso ya ha sido puesto a disposición de la Policía Nacional. Al margen del de las Naves, otro de los incendios más graves se ha registrado cerca del polideportivo José Ramón Díaz-Flor, donde varios vehículos ardieron.

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El balance de Bomberos es de 54 elementos afectados por llamas, entre chozas, vehículos y contenedores, en la madrugada de ayer. Ante la gravedad de la situación, las autoridades temen que alguno de los incendios se propaguen a los montes que rodean la ciudad.

El incendio del asentamiento en las Naves no es el único incidente sufrido por los inmigrantes que aún deambulan por las calles de Ceuta. A lo largo de las últimas semanas, muchos de ellos han sido blanco de las críticas por parte de una población que ha visto colapsar buenas parte de los servicios públicos de la ciudad, mientras que algunos, incluso, han sido víctimas de agresiones.

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