Las llamas arrasan 42 chozas de migrantes en Ceuta

Arresto

La Policía Local de Ceuta informó del arresto de un empleado de la empresa Servilimpce, la compañía encargada de la limpieza de las calles de la ciudad, acusado de participar en la quema de uno de los vehículos. La detención se produjo en el polígono Virgen de África y el sospechoso ya ha sido puesto a disposición de la Policía Nacional. Al margen del de las Naves, otro de los incendios más graves se ha registrado cerca del polideportivo José Ramón Díaz-Flor, donde varios vehículos ardieron.