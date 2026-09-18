Conflicto en Medio Oriente: combates en Yemen dejan unos 60 muertos

El centro de Operaciones Marítimas Comerciales de Reino Unido advirtió además de una “actividad sospechosa” registrada frente a las costas de Yemen, en plenas hostilidades entre las fuerzas gubernamentales respaldadas por Arabia Saudí y los hutíes, que en las últimas semanas se han hecho con el control de estratégias localidades en torno al estrecho de Bab el Mandeb.