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Conflicto en Medio Oriente: combates en Yemen dejan unos 60 muertos

Al menos 23 soldados gubernamentales murieron en ataques con misiles y drones lanzados por los hutíes.

TANQUES. Violentas batallas entre rebeldes hutíes y el gobierno yemení.
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Hace 5 Hs

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos.- Los combates en Yemen entre las fuerzas gubernamentales, apoyadas por Arabia Saudita, y los hutíes dejaron al menos 63 muertos en ambos bandos en sólo 24 horas, informaron fuentes militares.

Al menos 23 soldados gubernamentales murieron en ataques con misiles y drones lanzados por los hutíes en las provincias de Taiz y Lahj, afirmó un responsable militar de las fuerzas gubernamentales.

Por parte de los hutíes, fuentes militares informaron sobre 40 combatientes muertos en ataques aéreos sauditas y combates terrestres entre ambas fuerzas.

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El centro de Operaciones Marítimas Comerciales de Reino Unido advirtió además de una “actividad sospechosa” registrada frente a las costas de Yemen, en plenas hostilidades entre las fuerzas gubernamentales respaldadas por Arabia Saudí y los hutíes, que en las últimas semanas se han hecho con el control de estratégias localidades en torno al estrecho de Bab el Mandeb.

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