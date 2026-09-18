Canadá celebra su nueva alianza con la Unión Europea, a pesar de Trump

“Ridículo”

Los tratados de la UE no contemplan la figura de un “miembro asociado”, con lo que es incierto qué implicaría esta medida en la práctica. Alemania ya había ofrecido este estatuto a Ucrania, que aspira a la plena adhesión, y sugirió que así podría asistir a reuniones y cumbres europeas, aunque sin voto.