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La Selección podría volver a jugar en La Bombonera: qué partido cambiaría de sede

El amistoso frente a Burkina Faso, previsto para el 3 de octubre, dejaría el Monumental y se disputaría en la cancha de Boca. El equipo nacional tiene programados tres encuentros en la próxima fecha FIFA, que terminará con la despedida de Lionel Messi.

La Bombonera podría alojar uno de los amistoso de la próxima fecha FIFA.
La Bombonera podría alojar uno de los amistoso de la próxima fecha FIFA.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La Selección Argentina mudaría su amistoso del 3 de octubre contra Burkina Faso a La Bombonera, cambiando la sede prevista en el Monumental para la próxima fecha FIFA.
  • El duelo integra una serie de tres amistosos tras el Mundial 2026. La Selección ya jugó allí en marzo y deberá purgar sanciones impuestas por FIFA a varios futbolistas.
  • La ventana concluirá el 6 de octubre con la despedida de Lionel Messi ante Benín y permitirá cumplir sanciones clave de cara al armado del nuevo ciclo del equipo.
Resumen generado con IA

La Selección prepara su regreso a las canchas después del subcampeonato conseguido en el Mundial 2026 y podría presentar una modificación importante en su calendario. El amistoso contra Burkina Faso, programado para el 3 de octubre, cambiaría de escenario y se disputaría en La Bombonera.

Inicialmente, el encuentro estaba previsto en el Estadio Monumental. Sin embargo, la cancha de Boca aparece ahora como probable sede y resta que la modificación sea oficializada.

De confirmarse, Argentina volverá a jugar en La Bombonera pocos meses después de sus últimas presentaciones allí. En marzo de este año, el seleccionado venció 2-1 a Mauritania y posteriormente goleó 5-0 a Zambia.

Los tres amistosos que jugará la Selección

El equipo nacional afrontará tres encuentros durante la próxima ventana internacional. El primero será el 30 de septiembre frente a Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Tres días después llegará el duelo contra Burkina Faso, que tendría como nuevo escenario La Bombonera. Finalmente, el 6 de octubre Argentina enfrentará a Benín en el Monumental.

Ese último encuentro tendrá un significado especial porque será la despedida oficial de Lionel Messi de la Selección. Claudio Tapia confirmó que la invitación fue acordada junto a Lionel Scaloni para realizar el homenaje al capitán argentino.

Las sanciones que deberá cumplir Argentina

Los amistosos también estarán atravesados por las sanciones impuestas por la FIFA a raíz de los incidentes registrados durante la Copa del Mundo. Para el primer encuentro se estableció una restricción del 50% del aforo, mientras que la situación correspondiente al segundo partido todavía permanece en suspenso.

Además, Leandro Paredes debe cumplir una suspensión de 10 fechas y Nahuel Molina, de siete. Roberto Ayala recibió tres encuentros de castigo, mientras que Thiago Almada fue sancionado con uno.

Inicialmente considerados como amistosos Clase A, los partidos permitirían comenzar a computar las sanciones. De esta manera, Almada podría cumplir la totalidad de su castigo en el primer compromiso, mientras que Ayala tendría la posibilidad de completar sus tres fechas durante esta ventana.

Antes de la despedida de Messi en el Monumental, entonces, la Selección podría tener una nueva escala en La Bombonera.

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