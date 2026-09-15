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Lionel Messi integra la convocatoria de la Selección y tendrá su partido despedida en el Monumental

La AFA confirmó que el rosarino estará en la próxima convocatoria de la Albiceleste y jugará el 6 de octubre ante Benín, en lo que será su último partido con la camiseta nacional.

DESPEDIDA. Lionel Messi tendrá su último partido con la selección argentina el 6 de octubre en el Monumental ante Benín.
DESPEDIDA. Lionel Messi tendrá su último partido con la selección argentina el 6 de octubre en el Monumental ante Benín.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Lionel Messi jugará su último partido con la Selección argentina el 6 de octubre frente a Benín en el Monumental, tras anunciar su retiro del conjunto nacional.
  • La AFA acordó el homenaje con Lionel Scaloni y convocará a los campeones de Qatar 2022, respondiendo al pedido popular tras la final del Mundial 2026.
  • El encuentro cerrará más de dos décadas de Messi con la Albiceleste, marcando el fin de la era más exitosa del fútbol argentino contemporáneo ante su público.
Resumen generado con IA

El deseo de millones de hinchas finalmente se hará realidad: Lionel Messi tendrá su despedida de la selección argentina en el país. La AFA confirmó que el 10 jugará por última vez con la camiseta albiceleste el martes 6 de octubre, cuando Argentina reciba a Benín en el Monumental, en un encuentro que tendrá un significado especial después de su decisión de retirarse del conjunto nacional. 

La confirmación llegó a través de un mensaje de Claudio “Chiqui” Tapia, quien contó que, después de conversar con Lionel Scaloni, la AFA decidió invitar al capitán para que tenga “la despedida que realmente se merece”. Además, Messi aceptó la propuesta y la intención es que todos los campeones del mundo de Qatar 2022 que compartieron aquel título con él también sean invitados junto a sus familias. 

El partido tendrá un peso emocional todavía mayor porque será el cierre de una historia de más de dos décadas. Messi había anunciado su retiro apenas 15 días antes, después de la final del Mundial 2026, y desde entonces los hinchas argentinos comenzaron a pedir que su adiós no fuera lejos del país. Finalmente, el último partido del 10 será en Argentina y con el público que lo acompañó durante toda su trayectoria internacional. 

Una despedida a la altura del "10"

La AFA ya había confirmado que Argentina disputará tres amistosos durante esta ventana FIFA. El primero será ante Bolivia el 30 de septiembre, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, mientras que los otros dos se jugarán en el Monumental, frente a Burkina Faso el 3 de octubre y Benín el 6. Ese último encuentro quedó marcado como la despedida de Messi. 

El homenaje ya comenzó desde que Messi anunció su retiro, con los aplausos al minuto 10 que se realizaron en los estadios del fútbol argentino. Ahora, el reconocimiento tendrá otra dimensión: el Monumental será el escenario para el último partido del capitán, acompañado por sus compañeros campeones del mundo y por una multitud que tendrá la posibilidad de verlo una vez más con la camiseta de la selección argentina.

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