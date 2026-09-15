Lionel Messi integra la convocatoria de la Selección y tendrá su partido despedida en el Monumental

El homenaje ya comenzó desde que Messi anunció su retiro, con los aplausos al minuto 10 que se realizaron en los estadios del fútbol argentino. Ahora, el reconocimiento tendrá otra dimensión: el Monumental será el escenario para el último partido del capitán, acompañado por sus compañeros campeones del mundo y por una multitud que tendrá la posibilidad de verlo una vez más con la camiseta de la selección argentina.