Thomas Tuchel recordó la eliminación ante Argentina: “Es mi cicatriz y tengo que vivir con ella”
A dos meses de la semifinal del Mundial 2026, el entrenador de Inglaterra volvió sobre la derrota 2-1 frente a la Selección. Defendió los cambios que realizó después de ponerse en ventaja y reveló cómo vivió uno de los golpes más duros de su carrera.
Resumen para apurados
- Thomas Tuchel, DT de Inglaterra, calificó como una "cicatriz" la eliminación 2-1 ante Argentina en Atlanta por las semifinales del Mundial 2026 tras perder una ventaja inicial.
- Inglaterra ganaba 1-0, pero Tuchel replegó al equipo y Argentina lo dio vuelta con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez ante una audaz propuesta táctica albiceleste.
- La derrota consolida fuertes cuestionamientos al esquema defensivo de Tuchel y deja secuelas en la conducción de la selección inglesa para futuros compromisos internacionales.
Dos meses pasaron desde aquella noche en Atlanta, pero Thomas Tuchel todavía convive con la derrota. El entrenador de Inglaterra volvió a referirse a la eliminación frente a la Selección en las semifinales del Mundial 2026 y reconoció el impacto que tuvo el 2-1 que dejó a su equipo a un paso de disputar la final.
“Es mi cicatriz. Es la cicatriz de los jugadores. Tengo que vivir con ella. Nadie está más dolido que yo. Nadie lo quería más”, expresó el alemán en un documental especial publicado por la Federación Inglesa (FA).
Inglaterra había conseguido ponerse en ventaja gracias al gol de Anthony Gordon. Desde entonces, Tuchel decidió modificar el planteo y reforzar el sector defensivo para intentar contener la reacción argentina.
El resultado terminó alimentando las críticas. La “Albiceleste” remontó en tiempo adicional con un gol de Enzo Fernández y otro de Lautaro Martínez, que llegó después de una asistencia de Lionel Messi.
Tuchel admitió que todavía podría preguntarse qué hubiese ocurrido si tomaba otras decisiones. “Ahora podría torturarme indefinidamente y pensar: ‘Si hubiera hecho cambios diferentes, entonces habríamos ganado el partido’. Pero simplemente no lo sabes”, señaló.
“¿Quién juega con un 3-1-6?”
El entrenador también recordó la transformación táctica de Argentina mientras buscaba el empate. Según explicó, el contexto obligó al conjunto argentino a asumir riesgos que difícilmente habría tomado con otro resultado.
“Confiamos en nuestra hermandad, nuestra mentalidad y nuestra calidad individual. Argentina también tiene todo eso: hermandad, mentalidad. Para ellos significa muchísimo, especialmente contra Inglaterra”, sostuvo.
Tuchel quedó particularmente sorprendido por la cantidad de futbolistas que Argentina acumuló en ataque. “El nivel de locura que Argentina puso, cambio tras cambio tras cambio, un cambio ofensivo después del otro. Nunca habrían hecho esos cambios si no estuvieran 1-0 abajo. Era un 3-1-6. ¿Quién juega con un 3-1-6?”, recordó.
Mientras Argentina aumentaba su presencia ofensiva, Inglaterra recorrió el camino contrario. Tuchel sacó a Gordon para colocar al defensor Ezri Konsa, reemplazó a Reece James por el central Dan Burn y posteriormente retiró a Declan Rice para darle ingreso al lateral Nico O'Reilly.
Esas modificaciones estuvieron en el centro de los cuestionamientos de la prensa y los hinchas ingleses después de la eliminación.
Tuchel defendió sus cambios ante Argentina
Dos meses después, el alemán mantiene que aquellas decisiones respondieron a lo que interpretó que necesitaba el partido y rechazó que hubiese actuado por una cuestión personal.
“Podríamos haberlo hecho y quizá haber perdido 2-1, y la gente habría dicho: ‘¿Está loco? Lo hizo contra Noruega, terminó el partido con cinco. ¿Por qué no terminó el partido contra Argentina con cinco?’”, explicó.
“Esa fue simplemente mi solución al problema. Intenté ayudar. Uno no intenta imponer algo por su ego”, agregó.
El resultado no cambió y las preguntas tampoco desaparecieron. Tuchel, sin embargo, dejó en claro que ninguna crítica externa tuvo tanto peso como la propia derrota. A dos meses de Atlanta, eligió una palabra para definir aquello que todavía arrastra. Una cicatriz.