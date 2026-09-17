Fracasa la paritaria universitaria: los gremios anuncian nueva marcha nacional y tensan la relación con el Gobierno

Los fondos destinados a los hospitales

Por su parte, el oficialismo argumenta que la sentencia judicial no ha ordenado aún la aplicación total de la ley y sostiene que los aumentos previstos dejarán los salarios por encima de lo fijado en el fallo. Además, aseguran que el presupuesto incorpora un refuerzo de recursos humanos, con un ajuste previsto de la inflación al 18%. Los fondos destinados a los hospitales universitarios también tienen límites específicos.