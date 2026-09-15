Universidades en la calle: escala el conflicto con el gobierno nacional

El conflicto por el financiamiento de las universidades nacionales volvió a las calles este martes 15 de septiembre. Las organizaciones que integran el Frente Sindical de las Universidades desarrollaron una Jornada Nacional de Clases Públicas con actividades en distintos puntos del país y ratificaron una movilización para este jueves 17 frente al Palacio Pizzurno, sede de la Secretaría de Educación de la Nación.