Universidades en la calle: escala el conflicto con el gobierno nacional
Los gremios universitarios iniciaron una jornada nacional de protesta este martes 15 de septiembre y ratificaron una movilización para el jueves 17. Reclaman una recomposición salarial y mayor presupuesto para las universidades y el sistema científico.
Resumen para apurados
- Gremios universitarios realizaron clases públicas este martes en todo el país para exigir mejoras salariales y mayor presupuesto al gobierno nacional.
- Según informes gremiales, los salarios universitarios perdieron 25% de poder adquisitivo y el presupuesto cayó 21,9% en tres años frente a una inflación del 336%.
- El plan de lucha continuará el jueves con una marcha al Palacio Pizzurno durante la paritaria, intensificando la presión por la Ley de Financiamiento.
El conflicto por el financiamiento de las universidades nacionales volvió a las calles este martes 15 de septiembre. Las organizaciones que integran el Frente Sindical de las Universidades desarrollaron una Jornada Nacional de Clases Públicas con actividades en distintos puntos del país y ratificaron una movilización para este jueves 17 frente al Palacio Pizzurno, sede de la Secretaría de Educación de la Nación.
La protesta reúne a las principales organizaciones sindicales del sector: CONADU, CONADU Histórica, FEDUN, FATUN, CTERA, FAGDUT y UDA. Las entidades reclaman una recomposición de los salarios docentes y nodocentes, la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y mayores recursos para el funcionamiento de las universidades y el sistema científico.
La jornada de este martes se desarrolla bajo la consigna "La universidad sale a la calle", con clases públicas, radios abiertas, volanteadas y asambleas en diferentes instituciones. El objetivo planteado por los gremios es trasladar parte de la actividad universitaria al espacio público y visibilizar sus reclamos.
Universidades: los salarios acumulan una pérdida del 25%, según un informe gremial
Un informe de coyuntura elaborado por la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) junto con el Centro Interamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (CIICTI) sostiene que los salarios universitarios acumularon una pérdida real del 25% entre noviembre de 2023 y agosto de 2026.
Según ese relevamiento, durante ese período el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró un incremento acumulado del 336%, mientras que los salarios universitarios aumentaron 226,8%. El informe calcula así una diferencia de 109 puntos porcentuales entre la evolución de los precios y la pauta salarial.
Los autores del estudio estimaron además que, para recuperar el poder adquisitivo perdido desde noviembre de 2023, los salarios universitarios deberían registrar un incremento inmediato del 33,4%.
El informe también señala que la masa salarial del sector cayó 41,5% desde el máximo registrado en 2011 y calcula que la pérdida acumulada de ingresos durante el período 2024-2026 equivaldría a $4,46 billones a valores constantes.
Cuánto cayó el presupuesto de las universidades nacionales
El reclamo sindical también está vinculado con la evolución del presupuesto universitario. De acuerdo con el informe de FEDUN y CIICTI, los recursos destinados a educación superior registraron una caída real del 21,9% en tres años.
El estudio ubica el financiamiento universitario en el equivalente al 0,530% del PBI, frente al 0,712% ejecutado en 2023.
Los gremios sostienen que, para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, sería necesario ampliar el crédito vigente en al menos $1,6 billones.
El mismo relevamiento advierte sobre el deterioro del financiamiento del sistema científico. Según sus datos, la Función Ciencia y Técnica representa actualmente el 0,155% del PBI, con una contracción acumulada del 45,3% desde 2023.
Marcha universitaria al Palacio Pizzurno
El segundo capítulo del plan de lucha tendrá lugar este jueves 17 de septiembre, cuando las organizaciones sindicales universitarias se movilizarán hacia el Palacio Pizzurno.
La concentración se realizará en coincidencia con la reunión de la Mesa Paritaria Docente y Nodocente. Los sindicatos anticiparon que llevarán a esa instancia sus reclamos por una recomposición salarial y por medidas destinadas a sostener el funcionamiento de las universidades nacionales.
La movilización también incluirá reclamos vinculados con el financiamiento de la investigación científica y de organismos del sistema científico nacional.
De esta manera, el conflicto universitario tendrá durante esta semana dos escenarios: las clases públicas y actividades callejeras de este martes 15, y la movilización convocada para el jueves 17 de septiembre frente a la Secretaría de Educación.
Los gremios universitarios buscan así instalar nuevamente el debate sobre los salarios del sector, el presupuesto de las universidades nacionales y el financiamiento de la ciencia, mientras continúa la discusión paritaria docente y nodocente.