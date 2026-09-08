SociedadActualidad

Paro de docentes universitarios: cuánto cobran en septiembre de 2026

Los gremios universitarios realizan este martes un paro de 24 horas en rechazo a la oferta salarial del Gobierno. Cuánto gana un docente universitario según su categoría y dedicación.

En septiembre de 2026, los salarios de referencia para docentes universitarios se ubican entre $218.119,70 y $1.948.581,14, según la categoría y el régimen de dedicación.
En septiembre de 2026, los salarios de referencia para docentes universitarios se ubican entre $218.119,70 y $1.948.581,14, según la categoría y el régimen de dedicación. MUNDOGREMIAL.COM
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Docentes universitarios realizan hoy un paro de 24 horas en las universidades nacionales tras rechazar la propuesta de aumento del Ministerio de Capital Humano.
  • La huelga surge tras fracasar la paritaria: el Gobierno ofreció 3% mensual, mientras los gremios exigen 31,2% de recomposición salarial y la restitución del FONID.
  • Sindicatos alertan por la renuncia masiva de docentes y anticipan más protestas si no se destraba la negociación y se aplica la Ley de Financiamiento Universitario.
Resumen generado con IA

Las universidades nacionales atraviesan este martes 8 de septiembre un paro de docentes universitarios de 24 horas, convocado por el Frente Sindical de las Universidades Nacionales. La medida de fuerza se concretó después del fracaso de la última negociación paritaria con el Ministerio de Capital Humano.

En la audiencia del 1.º de septiembre, el Gobierno ofreció un aumento salarial del 3% para septiembre y otro 3% para octubre. Los sindicatos rechazaron la propuesta y reclaman una recomposición del 31,2% por el atraso acumulado hasta julio, además de incorporar la inflación de agosto y los salarios adeudados.

La jornada de protesta también incluye reclamos por la restitución del FONID, actualizaciones salariales mensuales, mejoras para las escuelas preuniversitarias, una nueva garantía salarial para los trabajadores nodocentes y la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario.

Cuánto cobran los docentes universitarios en septiembre de 2026

El salario de los docentes universitarios en septiembre de 2026 depende de la categoría y de la dedicación horaria. De acuerdo con la escala salarial informada, los ingresos van desde $218.119,70 para un ayudante de segunda con dedicación simple hasta $1.948.581,14 para un profesor titular con dedicación exclusiva.

Salarios de docentes universitarios con dedicación exclusiva

Los docentes con dedicación exclusiva perciben los siguientes salarios:

Categoría           /                 Salario septiembre 2026

Profesor titular:                     $1.948.581,14

Profesor asociado:                $1.733.955,09

Profesor adjunto:                   $1.520.087,32

Jefe de Trabajos Prácticos:   $1.305.455,41

Ayudante de primera              $1.090.603,69

Salarios con dedicación semiexclusiva

Para quienes tienen una dedicación semiexclusiva, los valores de septiembre son:

Categoría          /                 Salario septiembre 2026

Profesor titular:                     $974.292,19

Profesor asociado:               $866.976,21

Profesor adjunto:                  $760.036,95

Jefe de Trabajos Prácticos:  $652.726,77

Ayudante de primera:           $545.300,21

Salarios con dedicación simple

En el caso de los docentes con dedicación simple, la escala salarial establece:

Categoría                /          Salario septiembre 2026

Profesor titular                    $487.144,76

Profesor asociado               $433.482,17

Profesor adjunto                  $380.014,62

Jefe de Trabajos Prácticos: $326.359,56

Ayudante de primera:          $272.645,26

Ayudante de segunda:        $218.119,70

Por qué los docentes universitarios realizan un paro

Los sindicatos consideran insuficiente la propuesta salarial realizada por Capital Humano. Según plantearon, el incremento ofrecido no alcanza para compensar la pérdida de poder adquisitivo acumulada durante los últimos meses.

El conflicto se profundizó después de la audiencia paritaria del 1.º de septiembre. Los gremios sostienen que el 3% previsto para octubre ya había sido acordado en junio, por lo que no representa una nueva recomposición salarial.

Por ese motivo, el Frente Sindical de las Universidades Nacionales ratificó el paro de 24 horas y anticipó la continuidad del plan de lucha si no se modifica la propuesta oficial.

FEDUBA alertó por renuncias de docentes universitarios

El secretario general de FEDUBA, Pablo Perazzi, cuestionó duramente la política salarial del Gobierno y sostuvo que la situación está provocando la salida de profesionales del sistema universitario.

Según explicó, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales se registra una renuncia docente cada 48 horas y ya se acumularon más de 400 bajas. En Agronomía, en tanto, señaló que las renuncias superaron las 120.

Perazzi vinculó estas salidas con las dificultades económicas que atraviesan los trabajadores y afirmó que algunos docentes deben recurrir a otras actividades para completar sus ingresos.

Entre los ejemplos mencionados aparece el trabajo como conductor de Uber, una situación que, según el dirigente gremial, refleja el deterioro de los salarios universitarios.

“Si alquilás y tenés dos pibes, con lo que estamos cobrando no llegás. No hay modo”, afirmó.

El reclamo de los gremios universitarios al Gobierno

Además de la recomposición salarial, los sindicatos reclaman la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario, actualizaciones salariales mensuales y medidas para recomponer los ingresos de docentes y nodocentes.

También exigen la restitución del FONID y mejoras para los trabajadores de las escuelas preuniversitarias.

El conflicto mantiene en alerta a las universidades nacionales y podría derivar en nuevas medidas de fuerza si el Gobierno y los gremios no logran destrabar la negociación salarial.

Cuánto cobra un docente universitario en septiembre de 2026

En septiembre de 2026, los salarios de referencia para docentes universitarios se ubican entre $218.119,70 y $1.948.581,14, según la categoría y el régimen de dedicación. La cifra más baja corresponde a un ayudante de segunda con dedicación simple, mientras que la más alta corresponde a un profesor titular con dedicación exclusiva.

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