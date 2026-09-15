Condenaron a un tiktoker por atropellar y matar a una madre y a su hija en Rosario
Agustín López Gagliasso, de 22 años, fue encontrado culpable del doble crimen vial ocurrido en enero de 2025. El tribunal consideró que pudo anticipar el riesgo de provocar muertes al conducir a más de 120 kilómetros por hora por una zona céntrica y con circulación peatonal.
Resumen para apurados
- En Rosario, la Justicia condenó a 16 años de prisión al tiktoker Agustín López Gagliasso por atropellar y matar a una madre y su hija a más de 120 km/h en enero de 2025.
- El acusado perseguía a una moto tras un altercado vial y desoyó los pedidos de su acompañante para frenar antes de embestir a las víctimas en una zona céntrica.
- El tribunal aplicó la figura de dolo eventual en vez de homicidio culposo, un precedente clave para crímenes viales mientras el condenado irá al penal de Piñero.
Agustín López Gagliasso, un joven de 22 años conocido en TikTok, fue condenado a 16 años de prisión por el doble crimen vial ocurrido en enero de 2025 en la costanera de Rosario. En el hecho murieron Tania Gandolfi, de 41 años, y su hija Agustina García, de 17, quienes se encontraban de vacaciones cuando fueron atropelladas.
La sentencia fue dictada por un tribunal integrado por tres jueces del Centro de Justicia Penal de Rosario. Los magistrados encontraron culpable a López Gagliasso y consideraron que pudo anticipar claramente el riesgo de provocar muertes al conducir a más de 120 kilómetros por hora por un sector céntrico y con circulación peatonal.
El joven circulaba a esa velocidad mientras perseguía a un motociclista, luego de un incidente ocurrido en el túnel Arturo Illia.
La defensa había sostenido que el caso debía ser considerado como homicidio culposo y argumentó que López Gagliasso había perdido el control del vehículo sin intención de provocar una muerte. Sin embargo, el tribunal determinó que se trató de un homicidio simple con dolo eventual.
El Ministerio Público de la Acusación (MPA) constató que el conductor no utilizó el freno antes de perder el control del automóvil y atropellar a Gandolfi y a su hija. Además, la alcoholemia determinó que tenía 0,2 gramos de alcohol por litro de sangre.
El testimonio de la acompañante
El juicio oral comenzó el 7 de septiembre y estuvo marcado por distintos testimonios considerados clave, según consignó Rosario3.
Uno de los más relevantes fue el de Giovanna R., de 20 años, quien viajaba como acompañante en el Peugeot 206 gris conducido por López Gagliasso.
La joven declaró que le pidió en reiteradas oportunidades que disminuyera la velocidad. “Pará porque nos vamos a matar”, recordó haberle dicho al conductor.
“Él estaba enceguecido siguiendo a la moto, no le importó nada”, remarcó durante su declaración.
El pedido de perdón
Durante el juicio, López Gagliasso también tomó la palabra. En la audiencia del jueves pasado pidió perdón a los familiares de las víctimas y reconoció haber cometido errores al conducir.
“Manejé mal, fui a una velocidad que no tenía que ir”, expresó el acusado.
En su exposición sostuvo además que, una vez que perdió la estabilidad del vehículo, no pudo evitar la colisión.
Tras conocerse la sentencia, la fiscal Valeria Piazza informó que los fundamentos del fallo serán dados a conocer dentro de los próximos 10 días.
López Gagliasso, de 22 años, cumplirá la condena en la Unidad Penitenciaria Nº 11 de Piñero.