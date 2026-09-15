Condenaron a un tiktoker por atropellar y matar a una madre y a su hija en Rosario

Agustín López Gagliasso, un joven de 22 años conocido en TikTok, fue condenado a 16 años de prisión por el doble crimen vial ocurrido en enero de 2025 en la costanera de Rosario. En el hecho murieron Tania Gandolfi, de 41 años, y su hija Agustina García, de 17, quienes se encontraban de vacaciones cuando fueron atropelladas.