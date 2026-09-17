Karina, Marama, el Chaqueño, Abel Pintos y más: cartelera completa de la Fiesta del Caballo

Entradas para la Fiesta Nacional del Caballo

La Municipalidad de Trancas ya lanzó a la venta las entradas para la Fiesta Nacional e Internacional del Caballo. Desde este miércoles a las 18 pueden adquirirse de forma virtual desde la plataforma paseshow.com.ar. La entrada general tiene un costo de $20.000 para cada noche. También habrá puntos de venta físicos habilitados en Tucumán, Jujuy, Salta y Santiago del Estero.