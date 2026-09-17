Karina, Marama, el Chaqueño, Abel Pintos y más: cartelera completa de la Fiesta del Caballo

Resumen para apurados
- Trancas confirmó la cartelera de la Fiesta Nacional e Internacional del Caballo, a realizarse del 8 al 11 de octubre con figuras como Abel Pintos y Karina.
- La 72.ª edición combinará shows de folclore y cumbia con destrezas criollas. Las entradas generales se venden online y de forma física por $20.000 por noche.
- El evento busca consolidarse como un fuerte atractivo turístico y cultural en el norte argentino, aprovechando el fin de semana largo de la Diversidad Cultural.
La Fiesta Nacional e Internacional del Caballo ya lanzó al público su cartelera. Esta semana se confirmó quiénes serán los artistas que se pondrán al hombro el espectáculo del festival en el gran escenario de Trancas. La 72.ª edición contará con representantes del folclore, del rock, la cumbia-pop y de los melódicos más conocidos.
El fin de semana reunirá shows de jineteadas, desfile de agrupaciones gauchas y de academias folclóricas. Habrá concursos de caballos peruanos y destrezas criollas en las que los jinetes podrán mostrar lo mejor de sus ejemplares y de sus propias aptitudes. Además, la organización instalará una vez más un patio de comidas regionales donde se podrán conseguir comidas y bebidas.
Cuándo será la Fiesta del Caballo
La agenda cultural tucumana tiene reservado el segundo fin de semana de octubre. Para aprovechar todos los días posibles, la Municipalidad de Trancas decided programar la Fiesta del Caballo para el fin de semana del 8, 9, 10 y 11 de octubre. La última noche culminará el domingo en la previa del feriado por el Día de la Diversidad Cultural.
En esta oportunidad, además de las academias de danzas folclóricas, habrá bandas y solistas. Entre las figuras más convocantes, se presentarán Eugenia Quevedo, Christian Herrera, Rombai, Q’ Lokura, Abel Pintos, Nahuel Pennisi, Márama, Karina y el Chaqueño Palavecino.
- Jueves 8 de octubre
- Viernes 9 de octubre
- Sábado 10 de octubre
- Domingo 11 de octubre
Además, se presentarán el Ballet Malvinas… Tributo a la Valentía, Martín Vázquez, Hugo Silva, Insignio, Impacto Imperial, Taller de Música y Vocalización, Miguel Ángel Costilla, Heber Retamar, Joaquín Vallejo, D’ Pura Cepa, Alborada, Los Centeno, Dúo Benjamín, Emilio Delgado, Pamela Ríos, De Madre Criolla, Walter Fasciano, Renacer Tropical y muchos más.
Entradas para la Fiesta Nacional del Caballo
La Municipalidad de Trancas ya lanzó a la venta las entradas para la Fiesta Nacional e Internacional del Caballo. Desde este miércoles a las 18 pueden adquirirse de forma virtual desde la plataforma paseshow.com.ar. La entrada general tiene un costo de $20.000 para cada noche. También habrá puntos de venta físicos habilitados en Tucumán, Jujuy, Salta y Santiago del Estero.
Puntos de venta físicos
- Santiago del Estero: avenida Belgrano sud 3375. Pago Fácil.
- Tucumán: Buenos Aires 39, local 6. La Rockería
- Jujuy: Belgrano 969, local 17. Pago Fácil, E y M
- Salta: Alvarado 690 y Zuviría 408. Atipiko