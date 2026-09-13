Las tradicionales fiestas de fin de año empiezan a ser sustituidas

En todos los segmentos, se evita la fatiga de la logística tradicional de preparar un agasajo para muchas personas y conciliar agendas familiares tensas. También para esa época, la tendencia del "Solo Travel" y grupos reducidos registra un aumento masivo de personas que viajan solas o en parejas para recibir el Año Nuevo en ciudades icónicas como Nueva York, Tokio o Sídney y en destinos de playa, como Cancún, Punta Cana y el Caribe en general. Para muchos, las fiestas representan un momento para reunirse con familiares y amigos, algo que se mantiene, pero también la oportunidad de hacer una pausa y comenzar el nuevo año en otro escenario es una gran opción.