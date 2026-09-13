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Las tradicionales fiestas de fin de año empiezan a ser sustituidas

La reunión alrededor de una gran mesa con mucha comida pierde popularidad. ¿Cuáles son los sentimientos que se priorizan?

Las tradicionales fiestas de fin de año empiezan a ser sustituidas
IMAGEN CREADA POR IA.
13 Septiembre 2026

Resumen para apurados

  • A nivel global, los viajeros reemplazan las cenas tradicionales de fin de año por viajes y experiencias de bienestar para evitar el estrés y la logística familiar.
  • El cambio es impulsado por jóvenes que priorizan el descanso; la AAA registró más de 122 millones de desplazamientos y el tráfico aéreo navideño creció más del 11%.
  • Esta tendencia consolida el turismo de experiencias y los viajes individuales o en pareja, redefiniendo el consumo festivo y las tradiciones familiares a futuro.
Resumen generado con IA

Hay un cambio cultural y económico claro a nivel global con las fiestas de fin de año y el modo de vivirlas. La sustitución de las tradiciones de cada país se cambian por viajes y experiencias de bienestar, aventura o escapadas independientes. Las métricas del sector turístico reflejan esta tendencia mundial a celebrar Navidad y Año Nuevo con experiencias fuera de la tradicional cena, algo habitual en Argentina. 

Organizaciones como la AAA (American Automobile Association) reportan cifras récord de personas alejándose de casa durante las fiestas (superando los 122 millones de personas en un solo período festivo). A nivel global, el tráfico aéreo durante la semana navideña suele situarse a más de un 11% por encima de una semana promedio.

Turismo de experiencias y bienestar

Un informe global de tendencias turísticas indica que cerca del 80% de los viajeros prioriza el descanso, mientras que el 68% busca alojamientos en la naturaleza para estas fechas. La gente busca desconectar del estrés festivo en lugar de asumir el cansancio organizativo de una cena numerosa.  

Con esa filosofía viajera el sector de los cruceros, trenes panorámicos y paquetes temáticos registra incrementos interanuales sostenidos del 9% al 25% respecto a años anteriores. Las generaciones más jóvenes (Millennials y Gen Z) prefieren destinar su presupuesto festivo a experiencias memorables (un viaje a la playa, un retiro en la montaña o esquí) en lugar de grandes banquetes o regalos materiales.

En todos los segmentos, se evita la fatiga de la logística tradicional de preparar un agasajo para muchas personas y conciliar agendas familiares tensas. También para esa época, la tendencia del "Solo Travel" y grupos reducidos registra un aumento masivo de personas que viajan solas o en parejas para recibir el Año Nuevo en ciudades icónicas como Nueva York, Tokio o Sídney y en destinos de playa, como Cancún, Punta Cana y el Caribe en general. Para muchos, las fiestas representan un momento para reunirse con familiares y amigos, algo que se mantiene, pero también la oportunidad de hacer una pausa y comenzar el nuevo año en otro escenario es una gran opción.

EN LAPONIA. Iglúes de cristal con techo calefaccionado contemplando auroras boreales es una opción. Laponia se extiende por cuatro países: Finlandia, Suecia, Noruega y Rusia. EN LAPONIA. Iglúes de cristal con techo calefaccionado contemplando auroras boreales es una opción. Laponia se extiende por cuatro países: Finlandia, Suecia, Noruega y Rusia. Fuente: Arctic Snowhotel.
EN TURQUÍA. Amanecer en globo sobre Capadocia para recibir el nuevo año.. EN TURQUÍA. Amanecer en globo sobre Capadocia para recibir el nuevo año.. Fuente: Matador Network.
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