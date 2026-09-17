Purga en la Armada: avanza la destitución de 10 militares por la trama de corrupción en sueldos

La conducción de la Armada Argentina separó de sus funciones a 10 militares involucrados en la investigación por irregularidades en el pago de haberes, a la vez que abrió un procedimiento disciplinario interno que podría culminar con la destitución de los responsables. La denuncia contempla un total de 23 beneficiarios, incluyendo 10 militares y trece civiles ajenos a la fuerza, y una suma histórica de casi 1.000 millones de pesos en acreditaciones indebidas, detectadas desde 2022.