Política

Purga en la Armada: avanza la destitución de 10 militares por la trama de corrupción en sueldos

La denuncia contempla un total de 23 beneficiarios, incluyendo 10 militares y trece civiles ajenos a la fuerza.

El jefe de la Armada, almirante Juan Carlos Romay, junto al ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti, y el canciller Pablo Quirno, en la celebración del Día de la Armada.
El jefe de la Armada, almirante Juan Carlos Romay, junto al ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti, y el canciller Pablo Quirno, en la celebración del Día de la Armada.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Ministerio de Defensa ordenó avanzar en la destitución de 10 militares por una millonaria trama de desvíos en el pago de sueldos de la Armada Argentina.
  • Entre 2022 y 2026 se detectaron 645 acreditaciones ilegales a 23 personas, incluidos civiles, mediante la alteración de archivos bancarios oficiales antes de su envío.
  • La Justicia Federal investiga penalmente la maniobra para sancionar a los culpables y recuperar los fondos, mientras la fuerza busca depurar su estructura interna.
Resumen generado con IA

El ministro de Defensa, Carlos Presti, ordenó al almirante Juan Carlos Romay, jefe de la Armada, avanzar con los Consejos de Disciplina para aplicar la máxima sanción a los responsables de la trama de corrupción detectada en el sistema de liquidación de sueldos. Hasta el momento, fueron apartados ocho capitanes de corbeta y un suboficial.

Escándalo en la Armada: denuncian un presunto sistema de corrupción en la liquidación de sueldos por $1.600 millones

Escándalo en la Armada: denuncian un presunto sistema de corrupción en la liquidación de sueldos por $1.600 millones

La conducción de la Armada Argentina separó de sus funciones a 10 militares involucrados en la investigación por irregularidades en el pago de haberes, a la vez que abrió un procedimiento disciplinario interno que podría culminar con la destitución de los responsables. La denuncia contempla un total de 23 beneficiarios, incluyendo 10 militares y trece civiles ajenos a la fuerza, y una suma histórica de casi 1.000 millones de pesos en acreditaciones indebidas, detectadas desde 2022.

Armada Argentina: cómo inscribirse y cuáles son los requisitos para ingresar en 2026

Armada Argentina: cómo inscribirse y cuáles son los requisitos para ingresar en 2026

Fuentes oficiales confirmaron que todo el personal militar implicado fue apartado de sus cargos desde el 16 de septiembre y sometido a un proceso disciplinario. A diferencia de rumores previos sobre nueve efectivos apartados, la cifra correcta es de diez, y la medida aún no implica destituciones automáticas, sino que se evalúa caso por caso con derecho a defensa jurídica.

Tras el recorte presupuestario, la Armada pidió “recuperar las capacidades navales y submarinas”

Tras el recorte presupuestario, la Armada pidió “recuperar las capacidades navales y submarinas”

El ministro Presti enfatizó la importancia de preservar el prestigio institucional, distanciando la conducta de los involucrados del conjunto de la Armada: “La Armada no son esos cuatro, cinco, veinte delincuentes”, afirmó. Además, ordenó a Romay que se avance con los Consejos de Disciplina para que los responsables puedan ser destituidos conforme a la gravedad del caso.

A la par, la Justicia Federal, a cargo del juez Sebastián Ramos, investiga penalmente 645 acreditaciones irregulares cuyo monto supera los 981 millones de pesos. Presti expresó su confianza en el proceso judicial. “Espero que los encuentren culpables, que devuelvan el dinero y que vayan presos”, dijo.

Investigación interna y modo de operación

La Armada inició la pesquisa tras detectar en febrero de 2026 cinco pagos incorrectos, que fueron devueltos. Posteriores revisiones detectaron un esquema sistemático entre 2022 y 2026, con pagos indebidos incluso a la esposa de uno de los jefes implicados, el capitán de navío Ariel Baltasar Atanasoff, relevante en las maniobras irregulares.

El modus operandi consistía en manipular los montos entre el cierre de la liquidación y el envío de archivos al Banco Nación, aprovechando los fondos bloqueados por bajas o errores, que debían reintegrarse al Tesoro. En vez de eso, esos recursos se desviaban para pagos no autorizados, algunos sin respaldo en las liquidaciones oficiales.

La investigación incluyó peritajes cruzados entre recibos de sueldo, archivos enviados al banco y movimientos bancarios reales, permitiendo identificar inequívocamente a los beneficiarios, tanto militares como civiles. Cuatro de estos últimos, sin vinculación laboral con la Armada, recibieron más del 44% del total irregular.

Temas Buenos AiresArmada ArgentinaJavier MileiCarlos PrestiGobierno de Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Escándalo en la Armada: denuncian un presunto sistema de corrupción en la liquidación de sueldos por $1.600 millones

Escándalo en la Armada: denuncian un presunto sistema de corrupción en la liquidación de sueldos por $1.600 millones

Armada Argentina: cómo inscribirse y cuáles son los requisitos para ingresar en 2026

Armada Argentina: cómo inscribirse y cuáles son los requisitos para ingresar en 2026

Tras el recorte presupuestario, la Armada pidió “recuperar las capacidades navales y submarinas”

Tras el recorte presupuestario, la Armada pidió “recuperar las capacidades navales y submarinas”

Lo más popular
La polémica frase que la tucumana Sol Abraham dijo antes de apagar las luces de Gran Hermano
1

La polémica frase que la tucumana Sol Abraham dijo antes de apagar las luces de Gran Hermano

La Municipalidad capitalina afirma que el Camino del Perú necesita una mirada metropolitana
2

La Municipalidad capitalina afirma que el Camino del Perú necesita una mirada metropolitana

Con un gol y otra gran actuación de Messi, Inter Miami ganó la Campeones Cup
3

Con un gol y otra gran actuación de Messi, Inter Miami ganó la Campeones Cup

Llegan los Sporting Days: 7 días para aprovechar descuentos y beneficios exclusivos
4

Llegan los Sporting Days: 7 días para aprovechar descuentos y beneficios exclusivos

El 1x1 de Atlético Tucumán: Ingolotti y Godoy, las figuras frente a Independiente Rivadavia
5

El 1x1 de Atlético Tucumán: Ingolotti y Godoy, las figuras frente a Independiente Rivadavia

Ranking notas premium
Ordenan a un abogado abstenerse de relacionar a una funcionaria judicial con la investigación por presunto tráfico de influencias
1

Ordenan a un abogado abstenerse de relacionar a una funcionaria judicial con la investigación por presunto tráfico de influencias

Camino del Perú: Yerba Buena dice que hace lo que puede ante un problema que la supera
2

Camino del Perú: Yerba Buena dice que hace lo que puede ante un problema que la supera

Todos los caminos conducen a Caputo
3

Todos los caminos conducen a Caputo

Acuerdo por la presidencia de la UCR en Tucumán y dos diputados con Karina Milei
4

Acuerdo por la presidencia de la UCR en Tucumán y dos diputados con Karina Milei

El caso Tini Stoessel: ganar dinero no siempre significa poder decidir sobre él
5

El caso Tini Stoessel: ganar dinero no siempre significa poder decidir sobre él

Más Noticias
Un abogado denunció haber sido maltratado en una comisaría y el Colegio exigió respuestas a la Policía y al Ministerio de Seguridad

Un abogado denunció haber sido maltratado en una comisaría y el Colegio exigió respuestas a la Policía y al Ministerio de Seguridad

Entradas para la despedida de Messi: cuándo saldrían a la venta, dónde comprarlas y cuánto costarían

Entradas para la despedida de Messi: cuándo saldrían a la venta, dónde comprarlas y cuánto costarían

La polémica frase que la tucumana Sol Abraham dijo antes de apagar las luces de Gran Hermano

La polémica frase que la tucumana Sol Abraham dijo antes de apagar las luces de Gran Hermano

Con un gol y otra gran actuación de Messi, Inter Miami ganó la Campeones Cup

Con un gol y otra gran actuación de Messi, Inter Miami ganó la Campeones Cup

Ante Santilli, Jaldo reclamó que el Presupuesto 2027 incluya obras

Ante Santilli, Jaldo reclamó que el Presupuesto 2027 incluya obras

El Presupuesto 2027 y los cambios en Discapacidad

El Presupuesto 2027 y los cambios en Discapacidad

El ex concejal José Francisco Argañaraz instó al radicalismo a hacer un “mea culpa”

El ex concejal José Francisco Argañaraz instó al radicalismo a hacer un “mea culpa”

Iniciativa de la Municipalidad capitalina: cinco claves del plan para facilitar la apertura negocios

Iniciativa de la Municipalidad capitalina: cinco claves del plan para facilitar la apertura negocios

Comentarios