Escándalo en la Armada: denuncian un presunto sistema de corrupción en la liquidación de sueldos por $1.600 millones

Uno de los testimonios aportados a la investigación describe una modalidad que habría permitido inflar los montos solicitados para el pago de haberes. “Aquellos que se iban de baja o retirados elevaban el número de CUIL a Defensa, solicitando, por ejemplo, U$S40.000 para pagar los sueldos cuando en realidad eran U$S30.000, ya que U$S10.000 se habían dado de baja. Ese restante se lo repartían entre los implicados”, relató uno de los denunciantes.