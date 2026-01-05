Así es la Facultad de la Armada: qué carreras ofrece y cómo formarse en la FADara

Frente al Río de la Plata, en Vicente López, la Armada Argentina concentra uno de sus pilares menos conocidos: su polo educativo. Allí funciona la Facultad de la Armada (FADara) un espacio académico que articula carreras universitarias, investigación y capacitación profesional para civiles y militares, con el objetivo de preparar a los argentinos para los desafíos marítimos, tecnológicos y estratégicos del siglo XXI.
La FADara depende de la Universidad de la Defensa Nacional (UNDEF) y reúne seis unidades académicas que ofrecen carreras de grado, posgrado, tecnicaturas y trayectos de formación continua.
La carrera de oficial en la Escuela Naval Militar
Una de las opciones más conocidas es la Escuela Naval Militar, donde se forman los futuros oficiales de la Armada Argentina. Desde 2026, la carrera tiene una duración de cuatro años y permite elegir entre tres orientaciones: Comando Naval, Infantería de Marina o Intendencia, esta última enfocada en el área económico-administrativa.
Además de obtener el grado militar de guardiamarina, los egresados reciben un título universitario. La formación se completa con una experiencia clave: el viaje de instrucción a bordo de la fragata ARA Libertad, donde los estudiantes realizan prácticas en un entorno operativo real.
Posgrados para civiles y militares
En Puerto Belgrano funciona la Escuela de Oficiales de la Armada, dedicada a la especialización y actualización permanente del personal. Allí se dictan posgrados como Planeamiento y Acción Naval Integrada, Sistemas Navales y Finanzas y Abastecimientos, con fuerte énfasis en liderazgo, conducción y toma de decisiones.
A su vez, la Escuela de Guerra Naval, ubicada en Palermo, ofrece posgrados abiertos tanto a civiles como a militares. Entre ellos se destacan la especialización en Gestión de Intereses Marítimos y Fluviales, que se cursa a distancia, y la maestría en Estudios Estratégicos, orientada al análisis de escenarios complejos y al pensamiento estratégico.
Ciencias del mar, cartografía y formación técnica
La Escuela de Ciencias del Mar amplía la oferta con carreras y capacitaciones vinculadas a la oceanografía, hidrografía, meteorología, cartografía y navegación antártica. Una de las propuestas más relevantes es la licenciatura en Cartografía, abierta a civiles y militares, con una duración de cuatro años y título intermedio.
En paralelo, la Escuela de Suboficiales de la Armada (ESSA) forma al personal técnico y operativo de la Fuerza. Allí se combina educación formal con prácticas profesionales en unidades navales. Desde la institución anticipan la expansión de la oferta hacia nuevas tecnicaturas universitarias.
Otra de las unidades académicas es la Escuela Nacional de Náutica “Manuel Belgrano”, en la Ciudad de Buenos Aires, donde se forman los oficiales de la Marina Mercante. Los egresados se desempeñan como Pilotos de Ultramar, Maquinistas o Comisarios Navales y obtienen licenciaturas en Transporte Marítimo o Plantas Propulsoras Marinas.