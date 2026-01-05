Así es la Facultad de la Armada: qué carreras ofrece y cómo formarse en la FADara

Frente al Río de la Plata, en Vicente López, la Armada Argentina concentra uno de sus pilares menos conocidos: su polo educativo. Allí funciona la Facultad de la Armada (FADara) un espacio académico que articula carreras universitarias, investigación y capacitación profesional para civiles y militares, con el objetivo de preparar a los argentinos para los desafíos marítimos, tecnológicos y estratégicos del siglo XXI.