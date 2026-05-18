Tras el recorte presupuestario, la Armada pidió “recuperar las capacidades navales y submarinas”

Resumen para apurados
- El almirante Juan Carlos Romay, jefe de la Armada, reclamó este domingo la recuperación de capacidades navales y submarinas ante el recorte presupuestario del Gobierno nacional.
- El pedido ocurrió durante el 212° aniversario de la fuerza, alertando sobre la obsolescencia de armas, falta de mantenimiento y la necesidad de incorporar drones y ciberseguridad.
- La advertencia subraya la tensión entre el ajuste fiscal y la soberanía en el Atlántico Sur, planteando un desafío crítico para la defensa y autonomía estratégica de Argentina.
El jefe de la Armada Argentina, el almirante Juan Carlos Romay, reclamó este domingo “recuperar las capacidades navales y submarinas” del país, en medio del nuevo recorte presupuestario aplicado por el Gobierno nacional al área de Defensa.
Durante el acto por el 212° aniversario de la creación de la Marina de Guerra Argentina, Romay sostuvo que la fuerza tiene como “misión primordial” proteger “los espacios marítimos y fluviales de jurisdicción e interés nacional”.
El discurso se realizó ante la presencia de los ministros Carlos Presti y Pablo Quirno, en un contexto marcado por la reducción de recursos destinados a las Fuerzas Armadas.
“Aspiramos a recuperar capacidades navales y submarinas, que contribuyan a optimizar esa misión en la inmensidad de nuestros mares. Hoy la Armada Argentina procura estar preparada para hacer frente a los desafíos del siglo XXI”, expresó el almirante.
La Armada puso el foco en el control del mar y la Antártida
En otro tramo de su mensaje, Romay subrayó la importancia estratégica del Atlántico Sur y de la presencia argentina en la zona antártica.
“El mar se controla estando en el mar”, afirmó el titular de la Armada, al remarcar la necesidad de fortalecer la capacidad operativa naval del país.
Además, advirtió sobre la obsolescencia y la pérdida de disponibilidad de los sistemas de armas debido a la falta de mantenimiento y financiamiento sostenido.
Reclamo por modernización tecnológica y ciberseguridad
El jefe naval también planteó la necesidad de incorporar nuevas tecnologías a las Fuerzas Armadas, entre ellas drones y sistemas de ciberseguridad, y aseguró que la soberanía tecnológica resulta clave para garantizar la autonomía nacional.
Las declaraciones de Romay se producen en medio del debate por el presupuesto militar y la situación operativa de las Fuerzas Armadas argentinas, especialmente tras años de limitaciones económicas y reducción de capacidades estratégicas.