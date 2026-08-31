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Armada Argentina: cómo inscribirse y cuáles son los requisitos para ingresar en 2026

La inscripción permanecerá disponible hasta el 9 de octubre.

Armada Argentina: cómo inscribirse y cuáles son los requisitos para ingresar en 2026
Armada Argentina: cómo inscribirse y cuáles son los requisitos para ingresar en 2026
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La Armada Argentina abrió la inscripción online hasta el 9 de octubre para jóvenes de hasta 24 años que deseen formarse como oficiales o suboficiales para el ciclo 2026.
  • El trámite es virtual e incluye formación gratuita, sueldo mensual, cobertura médica y alojamiento para estudiantes del último año del secundario o graduados.
  • Los ingresantes accederán a títulos técnicos y profesionales de validez nacional, garantizando la renovación de cuadros de la fuerza armada para los próximos años.
Resumen generado con IA

La Armada Argentina abrió una nueva convocatoria para jóvenes que quieran iniciar una carrera profesional dentro de la fuerza, con formación gratuita y distintos beneficios durante el período de estudios. La inscripción permanecerá disponible hasta el 9 de octubre.

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La propuesta está dirigida tanto a estudiantes que actualmente cursan el último año del nivel secundario como a quienes ya finalizaron sus estudios. Los interesados pueden optar por ingresar a la formación de oficiales o a la de suboficiales, según la carrera elegida.

Cómo son las carreras para ingresar a la Armada Argentina

Quienes aspiren a convertirse en oficiales deberán postularse a la Escuela Naval Militar, donde comenzarán su formación como cadetes. En tanto, quienes elijan la carrera de suboficiales ingresarán a la Escuela de Suboficiales de la Armada en condición de aspirantes.

Ambas instituciones brindan formación de nivel superior y permiten acceder a carreras profesionales y tecnicaturas, con títulos reconocidos por el Ministerio de Educación de la Nación.

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Uno de los principales atractivos de la propuesta es que la capacitación no tiene costo para los alumnos. Además, mientras mantengan su condición de estudiantes, los ingresantes reciben un haber mensual, alojamiento, alimentación, vestimenta y cobertura social.

Cuáles son los requisitos para ingresar

Entre las condiciones establecidas para la convocatoria figura una edad máxima de 24 años al 1° de marzo del año correspondiente al ingreso.

Los postulantes también deberán cumplir con los requisitos psicofísicos establecidos por la institución y presentar la documentación solicitada en la guía de incorporación.

La inscripción se realiza inicialmente de manera online. Para comenzar el trámite, los interesados deben ingresar al sitio oficial de incorporación de la Armada y seleccionar la alternativa correspondiente: oficiales, como cadetes, o suboficiales, como aspirantes.

Para tener más información contactarse aquí.

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