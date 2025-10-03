Los Alpes suizos enfrentan un riesgo inminente y el paisaje europeo podría cambiar por completo

La majestuosidad de los Alpes suizos está en una carrera contra el tiempo. Los glaciares, considerados imponentes testigos de la historia geológica, están desapareciendo a una velocidad alarmante. Según el último informe de la Red de Monitoreo de los Glaciares de Suiza (Glamos), en la última década, estas masas heladas se redujeron en un impactante 25% de su volumen.
Aunque los glaciares alpinos disminuyeron aproximadamente un 60% desde 1850, la tragedia se acelera en el presente. La situación es tan crítica que los expertos ya catalogan los datos recientes como un "derretimiento considerable". El ritmo de pérdida es incesante y, de continuar así, cambiará para siempre el paisaje europeo.
La aceleración del deshielo
El análisis que abarca el periodo entre octubre de 2024 y septiembre de 2025 reveló que Suiza perdió un 3% de su volumen de hielo en apenas doce meses. Este nivel de pérdida anual es el cuarto mayor desde que se tienen registros, solo superado por los catastróficos años 2022, 2023 y 2003.
Las causas de esta aceleración se deben a una combinación fatal: un invierno con poca nieve y olas de calor extremas durante junio y agosto, que dejan a los glaciares sin su escudo protector natural. Matthias Huss, director de Glamos, expresó su preocupación sobre la tendencia: "Desde hace unos veinte años, todos los glaciares suizos pierden hielo y el ritmo se está acelerando".
Consecuencias inmediatas en las comunidades
El calentamiento global golpea a Suiza con especial intensidad, siendo “dos veces más intenso que la media mundial” en esta región, donde la temperatura aumentó más de 2°C desde la era preindustrial. Este fenómeno no es solo una preocupación científica; ya está teniendo consecuencias mortales.
En mayo pasado, la localidad alpina de Blatten fue destruida por un alud de roca y hielo que dejó un pastor fallecido. Este desastre fue una consecuencia directa de la desaparición progresiva del glaciar que protegía el valle. El emblemático glaciar del Ródano es otro ejemplo visible del retroceso: "Perdió 100 metros o incluso más en los últimos veinte años es impresionante”, detalló Matthias Huss.
Más de mil glaciares ya desaparecieron
Los datos son fríos y dramáticos: la Comisión Suiza para la Observación de la Criósfera (SCC) advirtió que más de mil pequeños glaciares alpinos ya desaparecieron por completo en Suiza. Los expertos señalan que el riesgo es particularmente alto para aquellos que se encuentran por debajo de los 3.000 metros de altura, donde el calentamiento impacta con mayor fuerza.
Este retroceso no solo amenaza la geografía, sino la vida misma. Los glaciares proporcionan agua dulce a más de dos mil millones de personas en todo el mundo. Su desaparición en los Alpes pone en peligro el suministro de agua para comunidades río abajo, impactando negativamente la agricultura y la producción hidroeléctrica. Además, incrementa el riesgo de aludes e inundaciones. Si las emisiones de CO2 se mantienen en el nivel actual, la casi totalidad de los glaciares suizos se habrá fundido al final del siglo, según advierte Matthias Huss.