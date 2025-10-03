Los Alpes suizos enfrentan un riesgo inminente y el paisaje europeo podría cambiar por completo

Este retroceso no solo amenaza la geografía, sino la vida misma. Los glaciares proporcionan agua dulce a más de dos mil millones de personas en todo el mundo. Su desaparición en los Alpes pone en peligro el suministro de agua para comunidades río abajo, impactando negativamente la agricultura y la producción hidroeléctrica. Además, incrementa el riesgo de aludes e inundaciones. Si las emisiones de CO2 se mantienen en el nivel actual, la casi totalidad de los glaciares suizos se habrá fundido al final del siglo, según advierte Matthias Huss.