Las 10 vistas más impactantes del mundo, según Tripadvisor

En Londres, The Shard se alza como el edificio más alto de la ciudad, con más de 300 metros de altura. Su plataforma de observación, The View from The Shard, ofrece vistas panorámicas de la ciudad y de sus icónicos sitios, como el Puente de la Torre y la Catedral de San Pablo. Además, puedes hospedarte en el lujoso Shangri-La Hotel y disfrutar de las impresionantes vistas desde tu suite.