Desapareció 43 días y sobrevivió comiendo caña de azúcar: la impactante historia de un atleta olímpico

Durante 43 días, nadie supo dónde estaba. El exmaratonista olímpico brasileño Daniel Ferreira do Nascimento, más conocido como Danielzinho, desapareció el 19 de junio de la casa de su madre, en Paraguaçu Paulista, y recién volvió a aparecer este lunes, a más de 300 kilómetros de allí. Su historia conmovió a Brasil por el dramático relato de cómo logró sobrevivir y por el difícil momento personal que atraviesa desde que una sanción por doping cambió por completo el rumbo de su vida.