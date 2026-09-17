SociedadActualidad

¿De qué lado de la cama dormís? Esto podría decir mucho sobre tu personalidad

Un estudio asegura que el lugar de la cama que escogemos para descansar puede revelar más de lo que nosotros pensamos.

Por qué las personas escogen cierto lado de la cama.
Por qué las personas escogen cierto lado de la cama.
Hace 34 Min

Resumen para apurados

  • Un sondeo de Slumber Cloud en EE.UU. reveló que el lado elegido al dormir define rasgos de personalidad, vinculando el sector izquierdo a la creatividad y el derecho a la lógica.
  • La investigación con 2.000 personas mostró que factores como la comodidad de acceso o la pareja influyen al elegir, sumado a preferencias en música, cine y bebidas.
  • El informe advierte sobre el impacto en el descanso diario: un 22% duerme apenas 4 o 5 horas por noche, alertando sobre la calidad de vida y los hábitos de sueño.
Resumen generado con IA

Escoger el lado de la cama donde dormimos puede parecer un acto accidental y una simple coincidencia, simplemente el lugar que nos parezca llamativo o el que cumpla una serie de condiciones son razones más que convincentes para no dudar de nuestras elecciones. Sin embargo, nuestro lado preferido puede decir mucho más de nosotros de lo que pensamos, según una última investigación.

¿Por qué nos reímos cuando estamos nerviosos? la respuesta de la psicología

¿Por qué nos reímos cuando estamos nerviosos? la respuesta de la psicología

Aquellos que no están de acuerdo con las coincidencias podrán afirmar sus creencias con un último estudio que destaca que el lado que escogemos de la cama no es accidental. Esta investigación fue conducida por Slumber Cloud, un servicio creado para mejorar la calidad de sueño, donde se analizaron las preferencias a la hora de descansar de más de 2000 estadounidenses y destacaron que el margen de la cama preferido estaba vinculado a la vez con ciertas particularidades de la personalidad de cada uno de ellos.

¿Qué puede decir de nuestra personalidad el lado que escogemos para dormir?

Los resultados de la investigación fueron sorprendentes. Al analizar las preferencias de los participantes se dio cuenta que aquellos que elegían el lado izquierdo de la cama para dormir eran a la vez más dominantes de su parte izquierda del cerebro, por lo que a la vez implicaba que eran más imaginativos y creativos. Los resultados demostraron también que aquellos que dormían del aldo izquierdo preferían la música más clásica o de otros tiempos distintos al contemporáneo, a la vez que películas de drama y la cerveza.

Mientras que los investigadores revelaron que aquellos que dormían del lado derecho se demostraron más habilidosos en su lado derecho del cerebro, significando que su personalidad era más analítica y lógica. A la vez estas personas disfrutaban más el rock, las películas de acción y el vino.

El lado de la cama en el que dormimos puede decir mucho sobre nosotros. El lado de la cama en el que dormimos puede decir mucho sobre nosotros.

Otros factores que influyen en la elección del lugar en que dormimos

Las investigaciones demostraron que existen otros factores que influyen en el lugar de la cama que escogemos además de la personalidad. De acuerdo con el estudio, un 40% de las personas elegía el lado de la cama que más sencillo les resultaba a la hora de acceder así como salir de allí, mientras que el otro 31% realizaba su decisión basada en las preferencias de su pareja. Un último 25% escogía este espacio porque les proporcionaba una mejor visión de la televisión.

Sin embargo, el estudio también destacó las razones por las cuales algunas personas sentían un malestar al despertarse, una especie de sensación de encontrarse en el lado incorrecto de la cama. Los investigadores demostraron que la persona promedio solo duerme seis horas y 22 minutos cada noche y las estadísticas empeoran al evidenciar que cerca de un cuarto de la población estadounidense, un 22%, solo descansa cuatro a cinco horas por noche.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Qué significa acumular ropa en una silla: lo que dicen los estudios de psicología

Qué significa acumular ropa en una silla: lo que dicen los estudios de psicología

La razón por la que nos reímos cuando estamos nerviosos, según la psicología

La razón por la que nos reímos cuando estamos nerviosos, según la psicología

Test de personalidad: elegí una piedra y descubrí qué te hace único

Test de personalidad: elegí una piedra y descubrí qué te hace único

¿Encontraste lombrices en la tierra? Esto significa para la salud de tu jardín

¿Encontraste lombrices en la tierra? Esto significa para la salud de tu jardín

No es el 21 de septiembre: cuándo será el equinoccio de primavera 2026 en Argentina

No es el 21 de septiembre: cuándo será el equinoccio de primavera 2026 en Argentina

Lo más popular
La Municipalidad capitalina afirma que el Camino del Perú necesita una mirada metropolitana
1

La Municipalidad capitalina afirma que el Camino del Perú necesita una mirada metropolitana

Llegan los Sporting Days: 7 días para aprovechar descuentos y beneficios exclusivos
2

Llegan los Sporting Days: 7 días para aprovechar descuentos y beneficios exclusivos

Con un gol y otra gran actuación de Messi, Inter Miami ganó la Campeones Cup
3

Con un gol y otra gran actuación de Messi, Inter Miami ganó la Campeones Cup

El caso Tini Stoessel: ganar dinero no siempre significa poder decidir sobre él
4

El caso Tini Stoessel: ganar dinero no siempre significa poder decidir sobre él

El 1x1 de Atlético Tucumán: Ingolotti y Godoy, las figuras frente a Independiente Rivadavia
5

El 1x1 de Atlético Tucumán: Ingolotti y Godoy, las figuras frente a Independiente Rivadavia

Ranking notas premium
Ordenan a un abogado abstenerse de relacionar a una funcionaria judicial con la investigación por presunto tráfico de influencias
1

Ordenan a un abogado abstenerse de relacionar a una funcionaria judicial con la investigación por presunto tráfico de influencias

Camino del Perú: Yerba Buena dice que hace lo que puede ante un problema que la supera
2

Camino del Perú: Yerba Buena dice que hace lo que puede ante un problema que la supera

Todos los caminos conducen a Caputo
3

Todos los caminos conducen a Caputo

Crímenes múltiples en Tucumán: el triple homicidio que horrorizó a Villa Chicligasta y que guarda similitudes con el caso Barreda
4

Crímenes múltiples en Tucumán: el triple homicidio que horrorizó a Villa Chicligasta y que guarda similitudes con el caso Barreda

Acuerdo por la presidencia de la UCR en Tucumán y dos diputados con Karina Milei
5

Acuerdo por la presidencia de la UCR en Tucumán y dos diputados con Karina Milei

Más Noticias
La polémica frase que la tucumana Sol Abraham dijo antes de apagar las luces de Gran Hermano

La polémica frase que la tucumana Sol Abraham dijo antes de apagar las luces de Gran Hermano

Con un gol y otra gran actuación de Messi, Inter Miami ganó la Campeones Cup

Con un gol y otra gran actuación de Messi, Inter Miami ganó la Campeones Cup

Cuándo será el día más caluroso de la semana en Tucumán y a cuánto llegará el termómetro tras las heladas

Cuándo será el día más caluroso de la semana en Tucumán y a cuánto llegará el termómetro tras las heladas

Del frío al calor: el pronóstico para Salta, Tucumán, Jujuy, Catamarca y La Rioja

Del frío al calor: el pronóstico para Salta, Tucumán, Jujuy, Catamarca y La Rioja

Ola de frío: ¿cuándo empieza el ascenso de la temperatura en Tucumán?

Ola de frío: ¿cuándo empieza el ascenso de la temperatura en Tucumán?

Horóscopo chino: los signos bajo advertencia y los favorecidos en el inicio de semana, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos bajo advertencia y los favorecidos en el inicio de semana, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los tres signos que atravesarán grandes cambios en septiembre, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los tres signos que atravesarán grandes cambios en septiembre, según Ludovica Squirru

¿Adiós a los escenarios?: Gladys La Bomba Tucumana analiza dejar la música para dedicarse a la política

¿Adiós a los escenarios?: Gladys "La Bomba Tucumana" analiza dejar la música para dedicarse a la política

Comentarios