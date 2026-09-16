Test de personalidad: elegí una piedra y descubrí qué te hace único

Por otro lado, si elegiste la segunda piedra, tu rasgo distintivo es una profunda empatía y una gran habilidad para conectar con las emociones de los demás. Te destacás por tener un corazón generoso y por crear espacios de calidez y aceptación donde sea que estés. En un mundo que a veces se percibe frío, funcionás como un faro de luz que hace sentir escuchadas y valoradas a las personas, brindando consuelo a través de palabras sinceras y gestos amables.