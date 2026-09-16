Qué significa acumular ropa en una silla: lo que dicen los estudios de psicología

De hecho, Navarrete sostiene que “la mayoría de las veces no es pereza ni dejadez. Es una decisión aplazada”. Un ejemplo frecuente aparece con la ropa que está en un punto intermedio: no está lo suficientemente sucia como para colocarla en el cesto, pero tampoco está lo suficientemente limpia como para volver a guardarla en el armario. Así, la silla se convierte en el lugar donde queda temporalmente.