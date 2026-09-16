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¿Encontraste lombrices en la tierra? Esto significa para la salud de tu jardín

Descubrí de qué manera estos organismos mejoran la circulación del agua, evitan la compactación y generan nutrientes esenciales para el crecimiento de las plantas.

¿Encontraste lombrices en la tierra? Esto significa para la salud de tu jardín
Fuente: infojardin
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Expertos destacan que hallar lombrices en el jardín confirma un suelo sano hoy, ya que estos organismos nutren la tierra y favorecen a las plantas de forma natural.
  • Al excavar túneles subterráneos, mejoran el paso del agua y oxígeno, evitando la compactación del terreno y transformando materia orgánica en humus de alto valor nutricional.
  • Cuidar estos organismos y evitar plaguicidas químicos protegerá la fertilidad a largo plazo, recomendándose reubicar los ejemplares de macetas pequeñas a canteros abiertos.
Resumen generado con IA

Al remover la tierra del jardín, la presencia de lombrices indica que el suelo mantiene un estado saludable. Lejos de representar una amenaza para las plantas, estos pequeños organismos contribuyen de manera directa a elevar la calidad del terreno y favorecer el desarrollo del ecosistema.

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Los terrenos ideales para su desarrollo son aquellos con buena humedad y abundancia de materia orgánica, factores que facilitan su alimentación y desplazamiento. Por esta razón, resulta frecuente y beneficioso encontrarlas en sectores sombreados o tras periodos de precipitación.

Por qué encontrar una lombriz en el jardín puede ser algo bueno

La principal contribución de estos organismos reside en su capacidad para airear el terreno. Mediante la construcción de túneles subterráneos, facilitan la circulación del agua y del oxígeno a través del suelo, lo cual beneficia la expansión de las raíces y previene la compactación del terreno.

Al consumir materia orgánica, generan humus, un insumo de elevado valor nutricional que eleva la fertilidad. Este proceso biológico acelera la descomposición de residuos vegetales y promueve un ecosistema propicio para el desarrollo de microrganismos indispensables en el jardín.

Qué hacer en caso de encontrar lombrices en la tierra de tus plantas

Si bien la presencia de lombrices resulta favorable en canteros y jardines, su permanencia en macetas de volumen reducido puede resultar inviable debido a la escasez de espacio y de sustrato orgánico. En caso de hallarlas en contenedores pequeños, se recomienda extraerlas con delicadeza y reubicarlas en un cantero o terreno abierto.

Para preservar el equilibrio de la tierra, debe evitarse el uso de productos químicos orientados a su erradicación. La aplicación de este tipo de plaguicidas no solo destruye a estos ejemplares, sino que también elimina otros organismos benéficos fundamentales para la salud del suelo.

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