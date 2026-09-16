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¿La tucumana Sol Abraham puede ganar Gran Hermano?: a qué hora es la final y qué dicen las encuestas

La gran final de Gran Hermano: Generación Dorada será este miércoles 16 de septiembre. ¿A qué hora comienza y qué premios recibirá la ganadora?

Sol y Yipio, las finalistas de Gran Hermano Generación Dorada
Sol y Yipio, las finalistas de Gran Hermano Generación Dorada
Por Mercedes Mosca Hace 30 Min

Resumen para apurados

  • Sol Abraham y Yipio Pintos disputan este miércoles a las 22:15 la final de Gran Hermano por Telefe, donde el voto del público definirá a la campeona.
  • Ambas participantes superaron semanas de aislamiento y llegan tras sondeos en redes sociales que muestran paridad, con una leve ventaja en votos para Pintos.
  • La vencedora obtendrá 70 millones de pesos y una vivienda prefabricada, distinciones que se entregarán el jueves durante la emisión especial Noche de Campeonas.
Resumen generado con IA

Este miércoles 16 de septiembre llega la gran final de Gran Hermano: Generación Dorada, el reality de Telefe conducido por Santiago del Moro. Después de varias semanas de competencia, Sol Abraham y Yisela “Yipio” Pintos son las dos finalistas que esperan la decisión del público.

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La gala definirá quién se consagra como la nueva campeona del reality y se quedará con el premio mayor de esta edición. La transmisión tendrá lugar durante la noche y el momento más esperado será el anuncio del resultado de la votación.

A qué hora es la final de Gran Hermano 2026

Según informó Telefe a través de sus redes sociales, la final de Gran Hermano: Generación Dorada comenzará este miércoles a las 22.15.

Desde el inicio de la emisión, Santiago del Moro conversará con las dos finalistas y repasará algunos de los momentos que marcaron su paso por la casa. Luego llegará el momento de conocer el veredicto del público y saber quién se queda con el primer puesto.

Quién puede ganar Gran Hermano: Sol Abraham o Yipio

Con solo dos participantes en competencia, las encuestas realizadas en redes sociales muestran una disputa pareja entre las finalistas. En varios de los sondeos difundidos en redes, Yipio aparece con una leve ventaja sobre Sol Abraham. Algunas consultas la ubicaron con porcentajes del 54%, 55% y hasta 70% de los votos.

Abraham, por su parte, obtuvo resultados de entre el 45% y el 47% en distintos sondeos. Sin embargo, una de las encuestas la mostró como ganadora con el 68%.

Los resultados deben tomarse como una referencia de las preferencias expresadas por los usuarios en esas consultas y no como el resultado oficial de la votación de Gran Hermano. En los sondeos mencionados participaron entre 1.000 y 6.000 personas y se permitió un voto por cuenta.

Cuánto dinero y qué premios recibe la ganadora

La campeona de Gran Hermano Generación Dorada recibirá un premio de 70 millones de pesos, además de una casa prefabricada y un reintegro de gastos realizados con tarjeta de crédito a través de una billetera virtual.

La participante que termine en segundo lugar también recibirá una casa y 20 millones de pesos, mientras que quien ocupe el tercer puesto obtendrá 10 millones de pesos.

Según adelantó Santiago del Moro, los premios serán entregados durante la emisión de Noche de Campeonas, el programa que se realizará después de la gran final.

Cuándo termina Gran Hermano: Generación Dorada

Aunque la final será este miércoles 16 de septiembre, el cierre definitivo de la edición llegará un día después. El jueves 17 de septiembre se emitirá Noche de Campeonas, una gala especial en la que se entregarán los premios y habrá regalos para otros participantes de la temporada.

De esta manera, Gran Hermano: Generación Dorada tendrá su última gran noche después de una edición que dejará a una nueva campeona en la historia del reality.

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