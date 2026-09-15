Messi tendrá su despedida en el Monumental: qué homenaje prepara la AFA y quiénes estarán presentes

Messi había anunciado su retiro el 31 de agosto, después de casi dos décadas con la camiseta argentina y una carrera en la que rompió todos los récords posibles. En su carta de despedida escribió “Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección”. También expresó “Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo, antes también”.