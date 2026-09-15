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Messi tendrá su despedida en el Monumental: qué homenaje prepara la AFA y quiénes estarán presentes

El rosarino estará ante Benín el 6 de octubre y la Asociación del Fútbol Argentino invitó a los campeones del mundo para acompañarlo en su último partido con Argentina.

HOMENAJE. Lionel Messi tendrá su despedida de la selección argentina el 6 de octubre ante Benín, en el Monumental, junto a los campeones del mundo de Qatar 2022.
HOMENAJE. Lionel Messi tendrá su despedida de la selección argentina el 6 de octubre ante Benín, en el Monumental, junto a los campeones del mundo de Qatar 2022.
Hace 49 Min

Resumen para apurados

  • Lionel Messi tendrá su partido de despedida de la selección argentina el 6 de octubre frente a Benín en el estadio Monumental, tras haber anunciado su retiro internacional.
  • El capitán anunció su retiro el 31 de agosto; para el homenaje, la AFA y Lionel Scaloni convocaron a los campeones mundiales de Qatar 2022 para acompañarlo junto a sus familias.
  • El encuentro cerrará una era histórica en la Selección y servirá como amistoso oficial Clase A para que jugadores sancionados comiencen a purgar las penas impuestas por la FIFA.
Resumen generado con IA

Tras anunciar su retiro de la selección argentina, Lionel Messi fue incluido en la lista de convocados para los amistosos de la próxima Fecha FIFA y tendrá su despedida frente al público argentino. El último partido del capitán será el 6 de octubre ante Benín, en el estadio Monumental, donde la AFA prepara un homenaje especial para cerrar su histórica etapa con el conjunto nacional.

La Asociación del Fútbol Argentino anticipó parte de la ceremonia a través de un video publicado por Claudio “Chiqui” Tapia. “(Vamos a) invitar a todos los campeones del mundo que participaron con él en el Mundial de Qatar del 22, para que con sus familias lo acompañen en el partido que va a ser inolvidable para todos los argentinos y argentinas fanáticos de la Selección”, anunció el presidente de la AFA. La propuesta surgió después de una charla con Lionel Scaloni, quien dio el visto bueno.

Messi había anunciado su retiro el 31 de agosto, después de casi dos décadas con la camiseta argentina y una carrera en la que rompió todos los récords posibles. En su carta de despedida escribió “Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección”. También expresó “Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo, antes también”.

El homenaje será en el último amistoso de la gira

La selección argentina tendrá tres amistosos durante la próxima Fecha FIFA. El primero será frente a Bolivia, el 30 de septiembre, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Después jugará ante Burkina Faso, el 3 de octubre, y cerrará la serie frente a Benín, el 6 de octubre, ambos encuentros en el Monumental. Este último quedó marcado como el partido elegido para la despedida de Messi.

La AFA además confirmó que los tres encuentros serán considerados amistosos Clase A, por lo que servirán para que los futbolistas sancionados comiencen a cumplir sus suspensiones. Leandro Paredes recibió 10 fechas, Nahuel Molina siete, Roberto Ayala tres y Thiago Almada una tras los incidentes ocurridos durante el Mundial.

La selección argentina también deberá disputar estos partidos con restricciones de público debido a una sanción de FIFA por los incidentes del Mundial. El primer encuentro tendrá permitido un 50% del aforo, mientras que la situación del segundo partido todavía permanece en suspenso. En medio de esas limitaciones, el 6 de octubre tendrá un ingrediente especial: Messi volverá a ponerse la camiseta argentina para despedirse en el Monumental, acompañado por sus compañeros campeones del mundo.

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