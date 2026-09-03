Regional Federal Amateur: días, horarios y partidos de los equipos tucumanos

La segunda fecha de la Región Norte del Torneo Regional Federal Amateur tendrá el domingo una programación que puede empezar a marcar el rumbo de los equipos tucumanos. Los tres partidos se disputarán desde las 16 y el principal atractivo estará en la Zona 1, donde Concepción FC y Deportivo Trancas, ganadores en el debut, se enfrentarán con la posibilidad de quedar como único líder.