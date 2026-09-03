Regional Federal Amateur: días, horarios y partidos de los equipos tucumanos

Resumen para apurados
- Seis clubes tucumanos disputarán este domingo a las 16 la segunda fecha del Regional Federal Amateur para definir el liderazgo y la recuperación en las zonas 1 y 2.
- En la Zona 1, los líderes Concepción FC y Trancas se medirán por la punta tras ganar en el debut, mientras que Central Norte y San Antonio buscarán salir del fondo.
- Los resultados de la jornada comenzarán a perfilar a los candidatos a la clasificación a la siguiente fase del torneo, en una etapa donde cada punto resulta determinante.
La segunda fecha de la Región Norte del Torneo Regional Federal Amateur tendrá el domingo una programación que puede empezar a marcar el rumbo de los equipos tucumanos. Los tres partidos se disputarán desde las 16 y el principal atractivo estará en la Zona 1, donde Concepción FC y Deportivo Trancas, ganadores en el debut, se enfrentarán con la posibilidad de quedar como único líder.
En la misma zona, Central Norte recibirá a San Antonio en un duelo entre dos equipos que necesitan recuperarse después de haber comenzado el certamen con una derrota. El árbitro será Sebastián D'Arpino.
La jornada también tendrá acción en la Zona 2, donde San Pablo hará su presentación ante Ateneo Parroquial Alderetes. El encuentro será controlado por Maximiliano Leal, mientras que Experimental tendrá fecha libre.
Duelo de punteros en Concepción
La atención principal de la Zona 1 estará puesta en el cruce entre Concepción FC y Deportivo Trancas. Ambos sumaron de a tres en sus respectivos estrenos y buscarán repetir para afirmarse en la pelea por la clasificación.
Concepción FC tuvo un debut auspicioso como visitante: superó 2-0 a San Antonio y mostró solidez para comenzar el torneo con una victoria.
Deportivo Trancas, por su parte, vivió un estreno histórico en el Regional Federal Amateur y también arrancó con el pie derecho. Como local, venció 2-1 a Central Norte y respondió a las expectativas generadas durante la preparación.
Ahora se medirán en Concepción en un partido que puede dejar a un único líder de la zona. El encuentro será dirigido por Lautaro Cazorla.
Central Norte y San Antonio buscan reaccionar
A la misma hora, Central Norte y San Antonio intentarán recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada inaugural.
El conjunto capitalino cayó 2-1 ante Deportivo Trancas, mientras que San Antonio perdió 2-0 frente a Concepción FC. Por eso, aunque recién se dispute la segunda fecha, ambos necesitan empezar a sumar para no perder terreno en la lucha por la clasificación.
San Pablo debuta ante Ateneo
En la Zona 2, el único partido de la fecha será protagonizado por San Pablo y Ateneo Parroquial Alderetes.
Para San Pablo será el debut en esta edición del certamen y buscará comenzar con una victoria que le permita posicionarse rápidamente en el grupo.
Ateneo, en tanto, llega con un punto después del empate 0-0 frente a Experimental en la primera jornada. El conjunto de Alderetes intentará conseguir su primer triunfo y quedar momentáneamente en lo más alto de la zona.
Experimental tendrá fecha libre tras haber igualado sin goles en su presentación.
Una fecha para empezar a marcar el rumbo
Aunque el torneo recién comienza, la segunda jornada puede empezar a mostrar tendencias. En la Zona 1, Concepción FC y Deportivo Trancas tendrán la chance de consolidar su buen arranque, mientras que Central Norte y San Antonio buscarán reaccionar.
En la Zona 2, San Pablo hará su estreno y Ateneo intentará aprovechar la fecha libre de Experimental para sacar ventaja.
Con tres partidos programados para el domingo desde las 16, los representantes tucumanos volverán a jugar una fecha en la que cada punto puede empezar a pesar en la pelea por la clasificación.