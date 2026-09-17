Teatro: un ciclo de obras breves en Casa Croix

La propuesta se repetirá los sucesivos jueves, con diferentes títulos. “El año pasado mis alumnos del taller expresaron interés en hacer microteatro. Me encontré con Enrique y sumamos gente al proyecto, incluyendo actores profesionales. La idea está funcionando en Tucumán y en todo el país porque a la gente le gusta que sean obras que no te lleve mucho tiempo verlas, y se convierta en una salida gastronómica, cultural y divertida para comer y tomar algo, mientras disfrutás de historias de 15 minutos. En este caso son comedias, género ideal para una salida entre semana, de fin de semana y en el entorno hermoso de Casa Croix”, le dice Podazza a LA GACETA.