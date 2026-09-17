Teatro: un ciclo de obras breves en Casa Croix

Dos personas se conocen en una parada de colectivo, lo que cambia sus vidas. Un gurú y su paciente encaran una búsqueda espiritual enriquecedora. Y en la sala de espera del psicólogo se produce un encuentro terapéutico y esclarecedor entre dos pacientes.
Los argumentos corresponden, respectivamente, a “Encuentro (des)afortunado”, “Cambio justo” y “Terapia despareja”, la tres obras que abrirán esta noche a las 21 el ciclo de teatro breve “Cortito y al pie”, que se desarrollará en Casa Croix de El Corte, Yerba Buena (avenida Aconquija 3.411).
Los textos tienen la dirección común de Ricardo Podazza, y todos fueron escritos por Enrique Antich -el primero, junto a Luis Acardi Lobo y el último, con Victoria Grimaldi-, con el humor como eje de las historias. Cada uno tiene distintos elencos: “Encuentro...” convoca a Andrés D’Andrea y Javier Torres Dowdall; en “Cambio...” actúan Juan Pablo Sáez Gil y Fran Paz y en “Terapia...” están los dos autores.
La propuesta se repetirá los sucesivos jueves, con diferentes títulos. “El año pasado mis alumnos del taller expresaron interés en hacer microteatro. Me encontré con Enrique y sumamos gente al proyecto, incluyendo actores profesionales. La idea está funcionando en Tucumán y en todo el país porque a la gente le gusta que sean obras que no te lleve mucho tiempo verlas, y se convierta en una salida gastronómica, cultural y divertida para comer y tomar algo, mientras disfrutás de historias de 15 minutos. En este caso son comedias, género ideal para una salida entre semana, de fin de semana y en el entorno hermoso de Casa Croix”, le dice Podazza a LA GACETA.
Despedida y regreso
A las 21.30, en CiTá Abasto de Cultura (La Madrid 1.457), será la última función de “Del aceite a la cacerola”, la comedia de Roberto Cortizo Petraglia y Walter Peña en la cual Beatriz Morán y José Ramayo componen a dos cocineras que repasan 200 años de historia nacional desde miradas enfrentadas, pero atravesadas por la memoria y la ternura, con la dirección de Jackie Anastasio Salas. “La Argentina podrá cambiar de presidentes, de monedas y de recetas económicas, pero hay cosas que nunca pasan de moda: discutir de política, compartir una mesa y reírnos de nosotros mismos”, anticipan.
En tanto, a las 21 se repondrá “Freak show” en la sala Juan Tríbulo del teatro Alberdi (Crisóstomo Álvarez y Jujuy). El texto escrito y dirigido por Martín Giner e interpretado por Julieta Ascárate, Fernando Godoy y José María Risso, aborda la maldición de una familia cuyos hombres mueren al enamorarse.