Moria Casán le respondió a Susana Giménez y fue letal: "Es una jubilada del éxito"

Moria redobló la apuesta y cerró con otra provocación

"Yo le iba a contestar pero a mí no me mueve la aguja la Giménez, lo que diga o lo que no diga porque ella es una retirada espiritual, una jubilada del éxito". Luego, agregó: "Si no estás trabajando, vivís en otro país y venís acá a hacer sociales. No estás trabajando, no estás en actividad, no tenés éxito".