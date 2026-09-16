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Moria Casán le respondió a Susana Giménez y fue letal: "Es una jubilada del éxito"

La conductora había hablado sobre la producción de Netflix y aseguró que siempre tuvo cariño por "La One". Moria recogió el guante y respondió con varias frases contundentes en su programa.

DIVAS. Moria Casán y Susana Giménez trabajaron durante muchos años juntas en treatro y cine.
DIVAS. Moria Casán y Susana Giménez trabajaron durante muchos años juntas en treatro y cine. Foto tomada de primiciasya.com.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Moria Casán calificó a Susana Giménez de "jubilada del éxito" en su programa de televisión, tras considerar como una provocación los dichos de la diva sobre su serie de Netflix.
  • Durante una visita al país, Giménez opinó sobre la serie de Casán y afirmó que nunca le respondió agravios previos, lo que desató el descargo público de la actriz en El Trece.
  • El cruce reaviva la histórica rivalidad entre las dos máximas divas del espectáculo argentino y potencia el debate mediático en torno a la nueva biopic producida por Netflix.
Resumen generado con IA

Tras el estreno de la serie sobre la vida de Moria Casán, una de las palabras más esperadas fue la de Susana Giménez. En las últimas horas, la conductora se refirió a la producción de Netflix y a "La One", quien recogió el guante y salió al cruce. 

La reacción de Susana Giménez al ser consultada sobre la serie de Moria Casán en Netflix

La reacción de Susana Giménez al ser consultada sobre la serie de Moria Casán en Netflix

Todo ocurrió durante una nueva visita de Susana a la Argentina, cuando la prensa le consultó por la ficción y le recordó que Moria había hablado muy bien de ella. Ante eso, la figura televisiva respondió: "Lo sé, ahora está tranquila, exitosa. Siempre nos hemos querido. Yo nunca le contesté las cosas que me decía".

La respuesta de Susana Giménez 

Las declaraciones no pasaron inadvertidas para Casán, que las tomó como una indirecta y decidió contestar en su programa, "La Mañana con Moria", por El Trece. Fiel a su estilo, no esquivó la polémica y apuntó directamente contra su histórica colega.

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"La Su no maneja el humor. No tiene sentido del humor. Si no tenés humor no podés manejar la ironía", sostuvo la One durante la emisión.

Pero lejos de cerrar el tema, redobló la apuesta y dejó otra frase contundente sobre la conductora.

Moria redobló la apuesta y cerró con otra provocación

"Yo le iba a contestar pero a mí no me mueve la aguja la Giménez, lo que diga o lo que no diga porque ella es una retirada espiritual, una jubilada del éxito". Luego, agregó: "Si no estás trabajando, vivís en otro país y venís acá a hacer sociales. No estás trabajando, no estás en actividad, no tenés éxito".

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Por último, Moria volvió sobre la supuesta tranquilidad que había mencionado Susana y cerró con otra provocación: "Si ella me ve tranquila es porque está en otro plano. Yo nunca estoy tranquila. El problema mío no es que estoy exitosa, estoy exitosísima. Si quiso mandar palito, no le da".

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