Rossana Chahla: “Tenemos que facilitar el entorno para las industrias”

Resumen para apurados
- La intendenta Rossana Chahla pidió en Tucumán reducir trabas a las industrias y modernizar el Estado para potenciar la actividad productiva local durante un foro empresarial.
- El municipio impulsa la agilización de habilitaciones comerciales y la incorporación de inteligencia artificial para gestionar reclamos y mejorar la infraestructura urbana.
- La iniciativa apunta a consolidar un Estado más eficiente que mejore la movilidad y la competitividad económica de San Miguel de Tucumán en el largo plazo.
La intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, planteó la necesidad de que el municipio genere mejores condiciones para el funcionamiento de las industrias y empresas de San Miguel de Tucumán. En ese sentido, sostuvo que el Estado debe agilizar sus respuestas, eliminar trabas y acompañar las transformaciones del sector privado.
Durante su exposición en “Industria que transforma: territorio, personas, futuro”, Chahla afirmó que los funcionarios deben entender su tarea como un servicio a la comunidad. En ese concepto incluyó a vecinos, comercios y empresas. “Tenemos que facilitar el entorno”, remarcó al referirse a las necesidades que enfrentan distintas actividades instaladas en la Capital.
La intendenta explicó que parte de ese objetivo requiere modernizar el funcionamiento municipal y revisar requisitos que pueden convertirse en obstáculos. Como ejemplo, mencionó modificaciones realizadas en los procedimientos para las habilitaciones comerciales.
Chahla vinculó esa transformación con el uso de datos, tecnología e inteligencia artificial. Afirmó que una ciudad no es más avanzada por incorporar mayor tecnología, sino por utilizarla para tomar mejores decisiones. “La tecnología es un medio, no es un fin”, señaló.
Inteligencia artificial
En ese sentido, destacó la incorporación de inteligencia artificial en diferentes áreas municipales. Mencionó un sistema desarrollado para detectar y clasificar baches, que permite georreferenciarlos y establecer prioridades de intervención.
“El Estado tiene que ser inteligente”, afirmó Chahla. Y señaló que el debate no debería pasar solamente por su tamaño, sino por su capacidad para responder de manera eficiente.
La jefa municipal también destacó que la movilidad, la seguridad, el ambiente y el estado de las calles inciden sobre la actividad productiva y sobre quienes diariamente se trasladan hacia sus lugares de trabajo. Por eso, planteó la necesidad de una gestión articulada entre las distintas áreas municipales.