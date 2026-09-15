EconomíaNoticias económicas

Rossana Chahla: “Tenemos que facilitar el entorno para las industrias”

La intendenta pidió reducir trabas y acompañar al sector productivo.

AFIRMACIÓN. “El Estado tiene que ser inteligente”, dijo Chahla.
AFIRMACIÓN. “El Estado tiene que ser inteligente”, dijo Chahla.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La intendenta Rossana Chahla pidió en Tucumán reducir trabas a las industrias y modernizar el Estado para potenciar la actividad productiva local durante un foro empresarial.
  • El municipio impulsa la agilización de habilitaciones comerciales y la incorporación de inteligencia artificial para gestionar reclamos y mejorar la infraestructura urbana.
  • La iniciativa apunta a consolidar un Estado más eficiente que mejore la movilidad y la competitividad económica de San Miguel de Tucumán en el largo plazo.
Resumen generado con IA

La intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, planteó la necesidad de que el municipio genere mejores condiciones para el funcionamiento de las industrias y empresas de San Miguel de Tucumán. En ese sentido, sostuvo que el Estado debe agilizar sus respuestas, eliminar trabas y acompañar las transformaciones del sector privado.

Durante su exposición en “Industria que transforma: territorio, personas, futuro”, Chahla afirmó que los funcionarios deben entender su tarea como un servicio a la comunidad. En ese concepto incluyó a vecinos, comercios y empresas. “Tenemos que facilitar el entorno”, remarcó al referirse a las necesidades que enfrentan distintas actividades instaladas en la Capital.

Unión industrial de Tucumán: “Pedimos condiciones iguales para poder competir”, dijo Rocchia Ferro

Unión industrial de Tucumán: “Pedimos condiciones iguales para poder competir”, dijo Rocchia Ferro

La intendenta explicó que parte de ese objetivo requiere modernizar el funcionamiento municipal y revisar requisitos que pueden convertirse en obstáculos. Como ejemplo, mencionó modificaciones realizadas en los procedimientos para las habilitaciones comerciales.

Paulino Rodrigues, politólogo y periodista: “La Argentina puede duplicar sus exportaciones en 10 años”

Paulino Rodrigues, politólogo y periodista: “La Argentina puede duplicar sus exportaciones en 10 años”

Chahla vinculó esa transformación con el uso de datos, tecnología e inteligencia artificial. Afirmó que una ciudad no es más avanzada por incorporar mayor tecnología, sino por utilizarla para tomar mejores decisiones. “La tecnología es un medio, no es un fin”, señaló.

Inteligencia artificial

En ese sentido, destacó la incorporación de inteligencia artificial en diferentes áreas municipales. Mencionó un sistema desarrollado para detectar y clasificar baches, que permite georreferenciarlos y establecer prioridades de intervención.

“El Estado tiene que ser inteligente”, afirmó Chahla. Y señaló que el debate no debería pasar solamente por su tamaño, sino por su capacidad para responder de manera eficiente.

Miguel Acevedo pidió infraestructura para impulsar la producción en el norte

Miguel Acevedo pidió infraestructura para impulsar la producción en el norte

La jefa municipal también destacó que la movilidad, la seguridad, el ambiente y el estado de las calles inciden sobre la actividad productiva y sobre quienes diariamente se trasladan hacia sus lugares de trabajo. Por eso, planteó la necesidad de una gestión articulada entre las distintas áreas municipales.

Temas San Miguel de TucumánRossana ChahlaInteligencia Artificial
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Endeavor NOA: Andreani, San Miguel y Porta, tres historias de empresas que llegaron del interior al mundo

Endeavor NOA: Andreani, San Miguel y Porta, tres historias de empresas que llegaron del interior al mundo

Ruta 9: una nueva concesionaria debuta con peaje digital y mantenimiento, pero la autovía a Las Termas queda fuera de juego

Ruta 9: una nueva concesionaria debuta con peaje digital y mantenimiento, pero la autovía a Las Termas queda fuera de juego

Lo más popular
La mora en los créditos a las familias alcanzó el 18% en julio y suma 21 meses de suba continua
1

La mora en los créditos a las familias alcanzó el 18% en julio y suma 21 meses de suba continua

La urgencia le gana al proyecto: San Martín necesita pensar en construir
2

La urgencia le gana al proyecto: San Martín necesita pensar en construir

¿Por qué nos preguntamos si la inteligencia artificial podrá matarnos?
3

¿Por qué nos preguntamos si la inteligencia artificial podrá matarnos?

4

Cartas de lectores: una tucumana en el FMI

5

Cartas de lectores: Paseo Alberdi

Ranking notas premium
La conversación y el ruido
1

La conversación y el ruido

“Gracias por ponerle el cuerpo”: el Norte Rock unió generaciones en una jornada lluviosa
2

“Gracias por ponerle el cuerpo”: el Norte Rock unió generaciones en una jornada lluviosa

Ciro y Los Persas sorprendió en el Norte Rock con un homenaje a la Selección y a las Islas Malvinas
3

Ciro y Los Persas sorprendió en el Norte Rock con un homenaje a la Selección y a las Islas Malvinas

De un tributo a Los Piojos a conocer a Ciro: la historia de dos tucumanos que vivieron una particular previa al Norte Rock
4

De un tributo a Los Piojos a conocer a Ciro: la historia de dos tucumanos que vivieron una particular previa al Norte Rock

El Plan de la Mariposa hizo del Norte Rock una fiesta bajo la lluvia: euforia y conexión con el público
5

El Plan de la Mariposa hizo del Norte Rock una fiesta bajo la lluvia: euforia y conexión con el público

Más Noticias
La mora en los créditos a las familias alcanzó el 18% en julio y suma 21 meses de suba continua

La mora en los créditos a las familias alcanzó el 18% en julio y suma 21 meses de suba continua

Mes de la Industria: un encuentro para analizar el futuro de la actividad

Mes de la Industria: un encuentro para analizar el futuro de la actividad

Recuerdos fotográficos: 1956. “Leda y María” trajeron su espectáculo a Tucumán

Recuerdos fotográficos: 1956. “Leda y María” trajeron su espectáculo a Tucumán

Monteros: un hombre pretendía dejar de pagar los alimentos de su hijo con autismo

Monteros: un hombre pretendía dejar de pagar los alimentos de su hijo con autismo

Hallan en Tucumán una finca con más de 500 plantas de marihuana

Hallan en Tucumán una finca con más de 500 plantas de marihuana

Escocia, Irlanda del Norte y Gales, con un sueño de independencia

Escocia, Irlanda del Norte y Gales, con un sueño de independencia

Sólo nos miran por la claraboya de nuestra política exterior

Sólo nos miran por la claraboya de nuestra política exterior

Comentarios