Revelaron una interna familiar de Leandro Paredes y un supuesto acuerdo con Camila Galante

Resumen para apurados
- El periodista Santiago Riva Roy reveló en Bondi Live supuestos acuerdos matrimoniales y tensiones económicas entre Leandro Paredes, su esposa Camila Galante y su padre.
- Juntos desde la adolescencia y casados en 2017, la versión periodística apunta a un pacto conyugal desigual y a un reclamo monetario por parte del padre del futbolista.
- Sin confirmación oficial, estas versiones rompen la reserva habitual del campeón del mundo y podrían reavivar tensiones en el entorno íntimo de la Selección argentina.
Leandro Paredes quedó en el centro de la atención luego de que en televisión se difundieran versiones sobre su relación con Camila Galante. Las declaraciones fueron realizadas por el periodista Santiago Riva Roy en Bondi Live, donde hizo referencia a supuestos acuerdos dentro del matrimonio del futbolista y también mencionó conflictos familiares.
Según relató Riva Roy, Paredes y Galante tendrían un acuerdo respecto de su relación. El periodista aseguró que se trataría de una pareja abierta, aunque sostuvo que las condiciones no serían iguales para ambos.
“Paredes está haciendo de las suyas”, afirmó durante el programa. Luego explicó que, según su versión, el futbolista se ocuparía económicamente de la familia de su esposa y que ese sería parte del acuerdo entre ambos.
Las versiones sobre la relación de Leandro Paredes y Camila Galante
Durante su intervención, Riva Roy sostuvo que el supuesto acuerdo permitiría que Paredes mantuviera relaciones con otras mujeres, mientras que, según sus dichos, esa posibilidad no existiría para Galante.
Se trata de declaraciones realizadas en el programa y no de información confirmada públicamente por Paredes o Galante.
El periodista también mencionó otros presuntos conflictos que involucrarían al futbolista. Uno de ellos estaría relacionado con su padre. Según Riva Roy, existiría un reclamo económico debido a una diferencia en la manera en que Paredes ayudaría económicamente a integrantes de ambas familias.
La otra situación mencionada estaría vinculada con las parejas de otros futbolistas de la Selección argentina. En ese sentido, afirmó que habría surgido tensión entre Camila Galante y las mujeres de otros jugadores a raíz de los rumores sobre la conducta de Paredes.
La historia de amor de Leandro Paredes y Camila Galante
Más allá de las versiones que circularon ahora, la historia entre Leandro Paredes y Camila Galante comenzó cuando ambos eran muy jóvenes.
Paredes conoció a Galante cuando tenía apenas 8 años. Ella era la hermana mayor de un compañero del futbolista en las inferiores de Boca Juniors. Con el tiempo, aquel vínculo de la infancia se transformó en una relación sentimental.
Durante la adolescencia comenzaron un romance de manera reservada. En ese entonces, Camila tenía alrededor de 16 o 17 años y Paredes, 14 o 15. La carrera profesional del futbolista llevó posteriormente a la pareja a Europa. Galante decidió acompañarlo a Italia junto con Victoria, la primera hija de ambos, que tenía apenas dos meses.
Con el paso de los años, la familia se amplió con la llegada de Giovanni y Lautaro. Paredes y Galante se casaron en 2017 y, desde entonces, atravesaron distintas etapas de su relación mientras mantuvieron una postura reservada respecto de sus asuntos personales.
La exposición de las últimas horas volvió a poner el foco sobre una pareja que lleva más de 15 años de historia y que, según el relato difundido, eligió mantener sus conflictos lejos de la escena pública.