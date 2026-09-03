Arruabarruena habló tras la clasificación de Boca y explicó qué pasó con Leandro Paredes

La situación de Paredes y el héroe de los penales

La salida de Leandro Paredes también generó inquietud entre los hinchas, aunque el técnico descartó que se trate de una lesión de gravedad. "Tuvo un aviso y es inteligente. Hizo la seña y salió, pero nada grave. Tuvo mucho despliegue", explicó el entrenador, quien además destacó la cantidad de encuentros que viene disputando el mediocampista. En contrapartida, elogió a Álvaro Montero por su actuación en la definición: el arquero atajó dos penales y fue determinante para que Boca consiguiera el boleto a los cuartos de final. "Es un arquero que, en esos momentos, se agranda más de lo grande que es", afirmó Arruabarrena.