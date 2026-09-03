Arruabarruena habló tras la clasificación de Boca y explicó qué pasó con Leandro Paredes

Resumen para apurados
- Boca avanzó a cuartos de la Copa Argentina tras superar por penales a Vélez en Córdoba, luego de empatar 0-0, y el DT Rodolfo Arruabarrena analizó el cotejo.
- El arquero Montero fue figura al atajar dos penales en la tanda, mientras que el técnico aclaró que el cambio de Paredes se debió a una fatiga por precaución.
- El Xeneize continúa en carrera en el certamen federal y espera contar con Paredes sin lesiones de gravedad para afrontar la exigente seguidilla de compromisos.
Boca consiguió avanzar a los cuartos de final de la Copa Argentina luego de eliminar a Vélez por penales en el estadio Mario Alberto Kempes. Tras el 0-0 durante los 90 minutos, Rodolfo Arruabarrena realizó su análisis del encuentro y consideró que su equipo había hecho méritos para quedarse con algo más durante el tiempo reglamentario.
El entrenador valoró especialmente la respuesta física de sus jugadores, teniendo en cuenta la seguidilla de partidos que afronta el "Xeneize". "La verdad que creo que merecimos un poco más. Era un partido difícil, es un equipo bien trabajado. Nosotros fuimos a buscarlo, tuvimos nuestras opciones", sostuvo el "Vasco". Además, remarcó que el desgaste acumulado no parece estar afectando demasiado al plantel.
Uno de los momentos de mayor preocupación se produjo sobre el cierre, cuando Vélez tuvo un penal que pudo haber definido la serie antes de llegar a la tanda. Arruabarrena reconoció que Boca deberá corregir ese tipo de situaciones porque el rival consiguió espacios a partir de los riesgos que tomó su equipo para buscar el triunfo. "Por suerte para nosotros lo fallaron, es esa cuota de suerte que tenés que tener", explicó.
La situación de Paredes y el héroe de los penales
La salida de Leandro Paredes también generó inquietud entre los hinchas, aunque el técnico descartó que se trate de una lesión de gravedad. "Tuvo un aviso y es inteligente. Hizo la seña y salió, pero nada grave. Tuvo mucho despliegue", explicó el entrenador, quien además destacó la cantidad de encuentros que viene disputando el mediocampista. En contrapartida, elogió a Álvaro Montero por su actuación en la definición: el arquero atajó dos penales y fue determinante para que Boca consiguiera el boleto a los cuartos de final. "Es un arquero que, en esos momentos, se agranda más de lo grande que es", afirmó Arruabarrena.