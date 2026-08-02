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Así es la impactante mansión de Leandro Paredes y Camila Galante en Canning: vale más de 2,8 millones de dólares

El jugador de Boca compró una espectacular casa en un barrio privado de Canning donde vive con su pareja, Camila Galante, y sus tres hijos.

Leandro Paredes vive junto a su familia en una lujosa mansión en Canning
Leandro Paredes vive junto a su familia en una lujosa mansión en Canning Caras
Por Mercedes Mosca Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El futbolista Leandro Paredes y Camila Galante se instalaron con sus hijos en una mansión de USD 2,8 millones en Canning para disfrutar de mayor privacidad y confort familiar.
  • La propiedad, edificada en un lote doble, cuenta con estilo minimalista, amplios ventanales, pileta climatizada y playroom, según imágenes expuestas por Galante en redes.
  • El diseño contemporáneo y el lujo de la residencia posicionan a esta propiedad como una de las casas de futbolistas argentinos que más interés genera en las redes sociales.
Resumen generado con IA

Leandro Paredes y Camila Galante disfrutan de la vida familiar en una imponente mansión ubicada en un barrio privado de Canning. La propiedad, valuada en más de 2,8 millones de dólares, se caracteriza por su arquitectura moderna, ambientes luminosos y una decoración de estilo minimalista que refleja el gusto de la pareja.

Leandro Paredes y Ángel Di María protagonizaron un emotivo reencuentro que se volvió viral

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Construida sobre un lote doble, la vivienda ofrece amplios espacios interiores y exteriores pensados para combinar confort, privacidad y momentos de recreación junto a sus tres hijos.

Leandro Paredes junto a su familia en la entrada de su mansión en Canning Leandro Paredes junto a su familia en la entrada de su mansión en Canning Instagram

Cómo es por dentro la casa de Leandro Paredes y Camila Galante

En los últimos días, Camila Galante mostró parte del interior de la vivienda a través de una imagen que compartió con sus seguidores. Allí dejó ver uno de sus espacios preferidos, donde predominan los colores neutros, las texturas naturales y una decoración que apuesta por la simplicidad sin perder elegancia.

Camila Galante en una de las habitaciones de la mansión que comparte con Leandro Paredes y sus tres hijos Camila Galante en una de las habitaciones de la mansión que comparte con Leandro Paredes y sus tres hijos

El ambiente se destaca por sus grandes ventanales, que permiten el ingreso de abundante luz natural y ofrecen una vista abierta hacia el parque. La madera clara, los sillones en tonos blancos y distintos objetos decorativos completan una estética moderna y cálida.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue un reconocido libro de Louis Vuitton de color naranja, una pieza habitual en proyectos de interiorismo y decoración que aporta un toque sofisticado al ambiente.

Una propiedad con pileta climatizada y espacios para toda la familia

La residencia cuenta con un amplio jardín y una pileta climatizada, dos de los principales atractivos del exterior. Además, el diseño privilegia la conexión entre los ambientes internos y el parque gracias a los grandes paños de vidrio distribuidos en la casa.

Uno de los espacios de la casa de Leandro Paredes en Buenos Ares Uno de los espacios de la casa de Leandro Paredes en Buenos Ares

En la planta alta, la familia dispone de un espacioso playroom pensado para el entretenimiento de los hijos del futbolista, mientras que el salón principal se convierte en uno de los sectores más destacados de la propiedad por su amplitud y la vista directa hacia la piscina.

Con una combinación de lujo, funcionalidad y diseño contemporáneo, la casa de Leandro Paredes y Camila Galante se convirtió en una de las residencias de futbolistas argentinos que más interés despierta en las redes sociales, donde cada imagen compartida permite descubrir nuevos detalles de su exclusivo hogar.

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