De los drapeados al volumen: cinco tendencias de moda que van a dominar la Primavera-Verano 2026

Resumen para apurados
- Vogue presentó las cinco tendencias de moda que dominarán la temporada Primavera-Verano 2026, impulsadas por la renovación creativa en las principales casas de alta costura.
- La propuesta se articula con la llegada de nuevos directores creativos a firmas tradicionales, destacando prendas con volumen, drapeados, flecos y flores tridimensionales.
- La temporada anticipa una reinvención estética del guardarropa diario, fusionando dinamismo escultural y audacia estilística en la moda internacional contemporánea.
La moda Primavera-Verano 2026 representa una clara invitación a comenzar una nueva etapa desde dos perspectivas principales, según Vogue, el prestigioso medio especializado en moda. Por un lado, la industria experimenta una profunda transformación impulsada por la llegada de creativos como Virginie Viard, Domenico Dolce, Stefano Gabbana o Jonathan Anderson a la dirección de casas históricas, renovando el legado de firmas tradicionales. Por otro lado, la temporada propone una oportunidad individual para reinventar el guardarropa cotidiano a lo largo de este año.
Las colecciones destacan por propuestas llenas de dinamismo donde los motivos florales y los flecos aportan constante movimiento a las prendas. La propuesta estilística incluye tejidos drapeados, siluetas globo en vestidos y pantalones, volados escalonados, plumas y tiros bajos que dejan el abdomen al descubierto, combinados con prendas icónicas como pantalones de bota ancha, leggings ochenteros y paletas de color audaces.
Cinco tendencias de la Primavera-Verano 2026 según Vogue México
Flores con volumen
Las flores cobran relieve durante esta temporada a través de bordados e intervenciones tridimensionales que transforman vestidos, prendas de ganchillo y accesorios. Diseñadores como Pierpaolo Piccioli en Balenciaga, junto a firmas como Ganni, Zimmermann y Erdem, apuestan por pétalos realistas y detalles botánicos que aportan textura y un toque bohemio a la moda cálida.
Flecos en movimiento
Los flecos se consolidan como el recurso principal para dotar de dinamismo a vestidos, faldas, bolsos y medias. Marcas como Alaïa, bajo la dirección de Pieter Mulier, así como Loewe —con la visión de Jack McCollough y Lazaro Hernandez—, Elie Saab y Louis Vuitton incorporan tiras en diversas texturas y colores que reafirman la fluidez en las prendas.
Drapeados
Los pliegues y telas fruncidas crean formas esculturales de inspiración clásica que se adaptan tanto a vestidos de gala como a conjuntos informales. Diseños emblemáticos de Chloé, Ulla Johnson, Valentino y la propuesta de Jonathan Anderson para Dior demuestran cómo las telas fluidas y los envolventes de seda moldean la figura con elegancia.
Siluetas globo
El volumen abullonado domina la escena en pantalones harem, blusas con mangas pronunciadas y vestidos de corte redondeado. Marcas como Coperni y Loewe impulsan estas estructuras esféricas que aportan personalidad al look, permitiendo combinaciones versátiles con calzado plano, sandalias o tacones.
Abdomen a la vista
El calor de la temporada impulsa el regreso de prendas cortas y minitops que dejan al descubierto la zona media del cuerpo. Propuestas de firmas como Emilia Wickstead, Hermès y Rabanne adaptan este corte expuesto a estilos que van desde el minimalismo hasta el estilo bohemio, integrándose con cuero y detalles tridimensionales.