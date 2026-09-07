De los drapeados al volumen: cinco tendencias de moda que van a dominar la Primavera-Verano 2026

La moda Primavera-Verano 2026 representa una clara invitación a comenzar una nueva etapa desde dos perspectivas principales, según Vogue, el prestigioso medio especializado en moda. Por un lado, la industria experimenta una profunda transformación impulsada por la llegada de creativos como Virginie Viard, Domenico Dolce, Stefano Gabbana o Jonathan Anderson a la dirección de casas históricas, renovando el legado de firmas tradicionales. Por otro lado, la temporada propone una oportunidad individual para reinventar el guardarropa cotidiano a lo largo de este año.