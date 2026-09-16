Capital: cometió dos asaltos, la moto le falló en la huida y los vecinos lo redujeron

Resumen para apurados
- El lunes, vecinos redujeron en barrio Alberdi Norte a un hombre que asaltó a dos mujeres con un arma de utilería para robarles, tras fallar la moto en su huida.
- El sospechoso atacó a una transeúnte y luego amenazó a una madre con su bebé frente a un comercio; los gritos de auxilio alertaron a los vecinos, que impidieron su escape.
- La jueza María Mibelli dictó 35 días de prisión preventiva contra el imputado por robo agravado, ante el riesgo de fuga y obstaculización de la investigación.
Dos mujeres fueron víctimas de asaltos durante la mañana del lunes en inmediaciones del barrio Alberdi Norte, en la zona norte de la capital. En ambos casos, el acusado habría utilizado un arma de utilería para amenazar a sus víctimas. Tras el segundo hecho, intentó escapar en una motocicleta, pero el rodado sufrió un desperfecto y los vecinos lograron reducirlo hasta que llegó la Policía.
El primero de los asaltos ocurrió el lunes 14 de septiembre, alrededor de las 9.50, cuando una mujer salió de su domicilio ubicado en calle Manuel Alberti al 2700 para dirigirse a un quiosco. Mientras caminaba por la vereda, el sospechoso, que circulaba en una motocicleta Motomel Blitz 110 blanca, descendió del rodado y se acercó por detrás.
Según la acusación del Ministerio Público Fiscal (MPF), el hombre sujetó a la mujer y le apuntó con un arma de utilería negra a la altura de la cintura. Le exigió que entregara sus pertenencias y la amenazó de muerte. También le indicó que no lo mirara.
De esa manera, le sustrajo un teléfono celular amarillo que llevaba en el bolsillo delantero del pantalón y $50.000 que tenía en el bolsillo de la campera. Luego le ordenó que continuara caminando sin mirar hacia atrás y escapó en la motocicleta con los elementos robados.
Apenas unos minutos después, alrededor de las 10, se produjo el segundo episodio. Esta vez, el acusado habría sorprendido a otra mujer que se encontraba con su bebé en brazos, en una panadería ubicada en calle Manuel Alberti al 1900.
De acuerdo con la acusación, el sospechoso descendió nuevamente de la motocicleta y apuntó con el arma de utilería hacia el bebé, mientras le exigía a la mujer que le entregara el teléfono o sus pertenencias bajo amenaza de dispararle.
La situación derivó en un forcejeo. En medio del enfrentamiento, el acusado logró sacar de la cintura de la mujer un teléfono Xiaomi A5 celeste y blanco, con funda transparente. Luego intentó escapar nuevamente a bordo de la motocicleta.
Sin embargo, esta vez el plan de fuga se frustró: la motocicleta sufrió un desperfecto y el acusado no pudo continuar la marcha. Los gritos alertaron a los vecinos, que lograron reducirlo hasta la llegada del personal policial de la Patrulla Motorizada, que concretó su aprehensión.
La causa judicial
El caso quedó en manos de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos I, a cargo de María del Carmen Reuter. En la audiencia de control de la aprehensión, formalización de la investigación y pedido de medidas de coerción, la fiscal fue representada por el auxiliar de fiscal Alejandro Nader.
El imputado fue acusado como autor de los delitos de robo agravado por el uso de arma de utilería, en grado de tentativa, en ambos casos.
Durante la audiencia, la Fiscalía solicitó que permaneciera privado de la libertad bajo la modalidad de prisión preventiva durante 35 días, hasta el próximo 10 de octubre.
El pedido fue fundamentado en el peligro de fuga y la probable obstaculización de la investigación, además de las medidas investigativas que aún restan producirse.
La jueza María Mibelli hizo lugar al requerimiento y dispuso la prisión preventiva por el plazo solicitado. Además, ordenó que el detenido sea trasladado a la Unidad Penitenciaria correspondiente.