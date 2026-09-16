Capital: cometió dos asaltos, la moto le falló en la huida y los vecinos lo redujeron

Dos mujeres fueron víctimas de asaltos durante la mañana del lunes en inmediaciones del barrio Alberdi Norte, en la zona norte de la capital. En ambos casos, el acusado habría utilizado un arma de utilería para amenazar a sus víctimas. Tras el segundo hecho, intentó escapar en una motocicleta, pero el rodado sufrió un desperfecto y los vecinos lograron reducirlo hasta que llegó la Policía.