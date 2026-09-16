Adiós al algoritmo sin límites: Bruselas obligará a pedir permiso parental para usar redes hasta los 15 años

La iniciativa legislativa cuenta con un amplio apoyo entre la población europea según el reciente estudio del Eurobarómetro. Cerca de dos tercios de la ciudadanía aprueba la imposición de límites reglamentarios por edad para el uso de estas aplicaciones. El análisis señala además que más del setenta por ciento de la sociedad manifiesta inquietud ante problemáticas como el ciberacoso y la explotación sexual en línea.