Adiós al algoritmo sin límites: Bruselas obligará a pedir permiso parental para usar redes hasta los 15 años
La ley 'EU Kids Act' respaldada por la presidenta Úrsula Von der Leyen pondrá fin a los esquemas voluntarios y exigirá restringir el tiempo frente a la pantalla junto con el bloqueo de contactos desconocidos
Resumen para apurados
- La Comisión Europea presentará esta semana en Bruselas la ley EU Kids Act para prohibir y limitar las redes a menores de 15 años por motivos de seguridad infantil.
- La medida abandona los esquemas voluntarios ante la presión de los Estados miembros, exigiendo a las plataformas verificar la edad y eliminar diseños adictivos.
- Con amplio respaldo ciudadano, la normativa sentará un estándar regulatorio clave que forzará a las grandes tecnológicas a restringir el acceso juvenil en Europa.
La Comisión Europea presentará esta semana la nueva propuesta legislativa denominada EU Kids Act con el objetivo de establecer restricciones y prohibiciones de uso de redes sociales según la edad de cada menor. Esta medida busca impedir el acceso a plataformas digitales, sitios de intercambio de videos e inteligencia artificial a los niños de 12 años o menos.
El proyecto normativo representa un giro respecto de la postura previa del brazo ejecutivo de la Unión Europea, el cual impulsaba esquemas de carácter voluntario. La presión ejercida por diversos gobiernos motivó a la presidenta de la institución, Úrsula Von der Leyen, a aceptar regulaciones obligatorias ante la preocupación por la seguridad infantil en el entorno digital.
Un marco de regulación en redes sociales según la edad
La iniciativa legal contempla un bloqueo total para los usuarios de doce años o menos en plataformas interactivas, juegos en línea y asistentes con inteligencia artificial. Los adolescentes de trece y catorce años dispondrán de permisos especiales mediante un régimen supervisado por sus padres o tutores. Estas cuentas restringidas incluirán filtros estrictos para evitar el contacto con personas extrañas y establecerán un límite de tiempo frente a la pantalla.
La vicepresidenta de la Comisión Europea, Henna Virkkunen, presentará los detalles del texto oficial el día jueves. Las empresas tecnológicas deberán crear mecanismos efectivos para verificar la edad real de las personas que ingresan a los servicios. El plan contempla la obligación de eliminar diseños adictivos y brindar herramientas directas para denunciar contenidos dañinos.
Posturas de los Estados miembros y respaldo social
Diversas naciones del bloque continental impulsan normativas propias con diferentes límites de edad. España, así como el Reino Unido fuera del bloque, promueve la restricción del acceso hasta los dieciséis años. Por su parte, Francia, Dinamarca, Grecia, Chipre e Italia buscan fijar el umbral de ingreso a la vida digital adulta en los quince años. Austria considera que los catorce años constituyen la edad adecuada para este tipo de permisos.
La iniciativa legislativa cuenta con un amplio apoyo entre la población europea según el reciente estudio del Eurobarómetro. Cerca de dos tercios de la ciudadanía aprueba la imposición de límites reglamentarios por edad para el uso de estas aplicaciones. El análisis señala además que más del setenta por ciento de la sociedad manifiesta inquietud ante problemáticas como el ciberacoso y la explotación sexual en línea.