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Los riesgos de no verificar datos en redes sociales

Meta reemplaza el chequeo profesional de contenidos por “notas de la comunidad”.

Los riesgos de no verificar datos en redes sociales
Hace 2 Hs

MONTEVIDEO, Uruguay.- La red LatamChequea, que reúne a 47 verificadores de América Latina, advirtió que el sistema de moderación por parte de usuarios que Meta está probando en 16 países de la región no es suficiente en “contextos de alta desinformación” y llamó a que complemente el fact-checking independiente sin sustituirlo. “Las Notas de la Comunidad, que se probarán en los países hispanohablantes de la región, podrían ser un aporte valioso si se implementan como un complemento de la verificación independiente (...). La preocupación radica en la posibilidad que plantea la plataforma de que la verificación independiente sea reemplazada por este sistema”, estimó el conglomerado en un comunicado.

El programa de moderación colectiva, inspirado en el que implementó Elon Musk en X, está diseñado para reemplazar las verificaciones realizadas por periodistas independientes, cambio que Meta ya implementó en Estados Unidos el año pasado. LatamChequea se suma así a la preocupación expresada por la Red Internacional de Verificación de Datos (IFCN, por sus siglas en inglés). La AFP participa con 26 idiomas en el programa de verificación profesional de datos desarrollado por Facebook, que contrata para ese fin a decenas de medios de comunicación de todo el mundo. Actualmente 14 organizaciones en la región participan del programa del grupo Meta (Facebook, Instagram y WhatsApp).

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Desinformación

La red cuestionó las fuentes confiables en las que se basarán los usuarios que escribirán esas notas, en un momento donde la desinformación en la región se ha visto agravada “por el auge de contenidos generados y manipulados con inteligencia artificial”.

Los países concernidos por la decisión de la empresa de Mark Zuckerberg son Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Brasil, que celebrará elecciones presidenciales en octubre y es el mercado más grande de las plataformas de Meta, no fue incluido.

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El anuncio ocurre cuando un creciente número de candidatos conservadores y de extrema derecha ha alcanzado la presidencia en los últimos tiempos en América Latina con promesas de desregulación, mano dura y resultados veloces en la lucha contra el narco y el crimen.

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