Los riesgos de no verificar datos en redes sociales

MONTEVIDEO, Uruguay.- La red LatamChequea, que reúne a 47 verificadores de América Latina, advirtió que el sistema de moderación por parte de usuarios que Meta está probando en 16 países de la región no es suficiente en “contextos de alta desinformación” y llamó a que complemente el fact-checking independiente sin sustituirlo. “Las Notas de la Comunidad, que se probarán en los países hispanohablantes de la región, podrían ser un aporte valioso si se implementan como un complemento de la verificación independiente (...). La preocupación radica en la posibilidad que plantea la plataforma de que la verificación independiente sea reemplazada por este sistema”, estimó el conglomerado en un comunicado.