Un paraíso escondido de Tucumán: montañas, cascadas y bosques cerca de Tafí del Valle
Con más de 12.000 hectáreas de yungas, cañadones y vestigios arqueológicos, esta reserva natural refleja los encantos geográficos por los que Tafí del Valle fue postulado al certamen internacional Best Tourism Villages 2026.
Resumen para apurados
- Tafí del Valle postuló a la Quebrada del Portugués para el certamen Best Tourism Villages 2026 de ONU Turismo, destacando su riqueza natural y arqueológica.
- Creada en 1996 en Tucumán, la reserva de 12.000 hectáreas une yungas y valles, albergando fauna diversa y antiguos vestigios incas y diaguitas protegidos.
- La nominación como representante argentina busca posicionar a la región en el mapa global del turismo sostenible, atrayendo mayor visibilidad y visitantes internacionales.
Las montañas se inclinan hacia atrás, descansadas en su inmensidad majestuosa, se quiebran sin violencia, se unen y se entrecruzan. Sobre ellas hay un manto suave, un tapizado verde que no se interrumpe en esplendor, que inunda la vista mientras los alisos del cerro se ubican tímidos en el fondo de las laderas húmedas. Allí donde la ficción se cruza con la realidad y es posible entrar en un cuento de hadas es donde la Quebrada del Portugués se abre con todo su encanto. En las inmediaciones del valle se encuentra un paraje que explica sin palabras los motivos por los que Tafí del Valle está nominado como uno de los destinos más lindos del mundo.
Creada en 1996, esta reserva natural abarca cerca de 12.000 hectáreas situadas entre los departamentos de Monteros y Tafí del Valle. Limita con el Parque Provincial Los Ñuñorcos y la Reserva Forestal La Florida, conformando un bloque estratégico de conservación ambiental en Tucumán. Su terreno escarpado de grandes paredes graníticas y profundos cañadones da paso a ríos, saltos de agua y a una tupida vegetación de las yungas.
Biodiversidad y riqueza arqueológica entre las cumbres
Entre los pastizales de montaña y los bosquecillos de alisos se refugia una fauna diversa. Guanacos, corzuelas rojas, pecaríes y felinos habitan este ecosistema junto a una importante variedad de aves como el cóndor andino, el águila mora y el rey del bosque. A su valor ecológico se le suma un profundo sello histórico: la quebrada fue un conector ancestral utilizado por comunidades autóctonas, incas y conquistadores españoles para unir los Valles Calchaquíes con la llanura tucumana.
Aún hoy se pueden hallar vestigios arqueológicos en la zona, como antiguos menhires y sitios ceremoniales en la cumbre del cerro Ñuñorco Grande. Además de su legado patrimonial, el enclave deslumbra por su atmósfera única que atrae diariamente a ciclistas, senderistas y amantes del turismo de naturaleza de todo el país.
Un reconocimiento internacional para el orgullo tucumano
Este marco natural y cultural fundamenta la reciente postulación de Tafí del Valle en los Best Tourism Villages 2026, el prestigioso certamen de ONU Turismo. El municipio fue elegido para representar a la Argentina tras competir contra decenas de localidades del país. Se valoró especialmente su capacidad para conservar la identidad local, el entorno natural y las tradiciones ancestrales.
Con sus 1.976 metros sobre el nivel del mar, la localidad deslumbra tanto por sus paisajes como por su patrimonio, que abarca desde la cultura diaguita hasta la clásica Ruta del Artesano y el histórico Museo Jesuítico La Banda.