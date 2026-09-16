Un paraíso escondido de Tucumán: montañas, cascadas y bosques cerca de Tafí del Valle

Las montañas se inclinan hacia atrás, descansadas en su inmensidad majestuosa, se quiebran sin violencia, se unen y se entrecruzan. Sobre ellas hay un manto suave, un tapizado verde que no se interrumpe en esplendor, que inunda la vista mientras los alisos del cerro se ubican tímidos en el fondo de las laderas húmedas. Allí donde la ficción se cruza con la realidad y es posible entrar en un cuento de hadas es donde la Quebrada del Portugués se abre con todo su encanto. En las inmediaciones del valle se encuentra un paraje que explica sin palabras los motivos por los que Tafí del Valle está nominado como uno de los destinos más lindos del mundo.