El equinoccio de primavera 2026 marca un nuevo ciclo: qué cambios le traerá cada signo del zodiaco

De acuerdo con la especialista, esta energía invita a observar la manera en que cada persona se relaciona con los demás y a preguntarse qué lugar ocupa frente al otro. “¿Dónde hay equilibrio? ¿Dónde damos más de lo que recibimos? ¿Qué relaciones nos nutren y cuáles nos alejan de nuestra propia paz?”, plantea Ferro como algunas de las preguntas que pueden acompañar este período.