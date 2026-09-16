El equinoccio de primavera 2026 marca un nuevo ciclo: qué cambios le traerá cada signo del zodiaco

Resumen para apurados
- El equinoccio de primavera iniciará el 22 de septiembre a las 21:04 en el hemisferio sur, marcando un ciclo astrológico de renovación y equilibrio vincular para cada signo.
- El fenómeno astronómico coincide con el ingreso del Sol en Libra, signo que invita a revisar la reciprocidad, fijar límites personales y armonizar las relaciones cotidianas.
- Este nuevo período impulsará a los doce signos a redefinir acuerdos, ajustar metas profesionales y buscar un balance duradero entre el bienestar propio y las demandas externas.
El martes 22 de septiembre a las 21:04, hora argentina, ocurrirá el equinoccio de primavera 2026 en el hemisferio sur. Desde la astrología, este momento es interpretado como una etapa de renovación, equilibrio y revisión de los vínculos.
Según la astróloga Lourdes Ferro consultada por Clarín, el equinoccio representa un “momento sagrado donde la luz y la oscuridad encuentran un punto de equilibrio”. El fenómeno coincide, además, con el ingreso del Sol en Libra, un signo asociado con la armonía, los vínculos, la belleza, los acuerdos y la reciprocidad.
De acuerdo con la especialista, esta energía invita a observar la manera en que cada persona se relaciona con los demás y a preguntarse qué lugar ocupa frente al otro. “¿Dónde hay equilibrio? ¿Dónde damos más de lo que recibimos? ¿Qué relaciones nos nutren y cuáles nos alejan de nuestra propia paz?”, plantea Ferro como algunas de las preguntas que pueden acompañar este período.
- Aries: la cooperación también puede ser una manera de avanzar
El período invita a revisar cómo se relaciona con los demás, cuánto espacio les concede y cómo puede equilibrar su impulso natural con una escucha más atenta.
El desafío no consiste en perder fuerza, sino en comprender que la cooperación también puede ser una manera de avanzar.
- Tauro: equilibrio entre ayudar y cuidarse
Sin embargo, la energía de Libra también plantea la necesidad de establecer límites. La búsqueda estará puesta en encontrar un punto medio entre estar disponible para los demás y preservar la propia energía.
La armonía, según esta interpretación, también comienza cuando existe bienestar personal.
- Géminis: creatividad, disfrute y nuevas experiencias
El desafío estará en evitar que esa búsqueda de placer termine desplazando responsabilidades importantes.
La creatividad puede desarrollarse con mayor fuerza cuando encuentra una dirección concreta.
- Cáncer: conversaciones pendientes y vínculos familiares
El período propone observar una situación desde diferentes perspectivas, incluso cuando las emociones hagan que una sola mirada parezca suficiente.
La clave estará en expresar lo que siente sin cerrarse al diálogo y buscar una forma más equilibrada de relacionarse con su mundo íntimo.
- Leo: aprendizaje, comunicación y nuevas ideas
También puede adquirir mayor importancia su capacidad para comunicar ideas. Su palabra puede ganar encanto y diplomacia, especialmente cuando combina seguridad con sensibilidad hacia quienes lo escuchan.
- Virgo: acuerdos, ingresos y colaboraciones
Sociedades, alianzas laborales y colaboraciones pueden adquirir protagonismo durante este período. La posibilidad de que esas propuestas prosperen estará relacionada con su capacidad para negociar y establecer acuerdos equilibrados.
La interpretación también pone el foco en aprender a recibir como parte del intercambio.
- Libra: comienza un nuevo ciclo personal
Es un momento asociado con renovación, vitalidad y mayor claridad personal. La propuesta para Libra es reafirmarse y ocupar su lugar sin postergarse en nombre de la armonía.
- Escorpio: introspección y recuperación de energía
Según esta interpretación, no será necesario forzar respuestas ni mantenerse disponible para todo. Tomar cierta distancia puede convertirse en una forma de recuperar energía.
- Sagitario: crecer a través de los vínculos
Comunicar las ideas con entusiasmo, pero también desde la cooperación, puede favorecer el trabajo conjunto. La primavera plantea así una oportunidad para descubrir el potencial de crecer en red.
- Capricornio: revisar objetivos y rumbo profesional
El ámbito profesional, la imagen pública y el rumbo personal pueden requerir ajustes para alcanzar mayor coherencia y equilibrio.
- Acuario: nuevos horizontes y cambio de aire
El período invita a explorar otras formas de mirar la vida y descubrir nuevas experiencias.
- Piscis: intimidad, sensualidad y límites
La interpretación no se limita a las relaciones de pareja, sino que abarca aquellos lazos en los que existe una entrega emocional significativa. El desafío será encontrar un equilibrio entre entrega y cuidado propio, entre cercanía y límites, y entre deseo y confianza.