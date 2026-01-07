Qué piden para ingresar a la Armada Argentina y cómo anotarse paso a paso

Ingresar a la Armada Argentina es una decisión que requiere planificación. A diferencia de otras opciones educativas, la Fuerza abre sus inscripciones con un año de anticipación al inicio del ciclo lectivo. Para quienes aspiran a incorporarse en 2027, el período de inscripción suele habilitarse entre los meses de abril y octubre, con fechas que pueden variar según la modalidad elegida.