Qué piden para ingresar a la Armada Argentina y cómo anotarse paso a paso

Ingresar a la Armada Argentina es una decisión que requiere planificación. A diferencia de otras opciones educativas, la Fuerza abre sus inscripciones con un año de anticipación al inicio del ciclo lectivo. Para quienes aspiran a incorporarse en 2027, el período de inscripción suele habilitarse entre los meses de abril y octubre, con fechas que pueden variar según la modalidad elegida.
La convocatoria está dirigida a hombres y mujeres de todo el país que deseen formarse como oficiales, suboficiales o marineros, y combina instancias académicas, físicas y psicotécnicas. La información oficial se publica cada año en el sitio de incorporación de la Armada y en sus canales institucionales.
Requisitos generales para postularse
Para iniciar el trámite de ingreso, la Armada establece una serie de condiciones básicas que aplican a la mayoría de las modalidades:
- Ser argentino o argentina, nativo o por opción.
- Tener entre 18 y 24 años al 1° de marzo del año de ingreso, en el caso de oficiales y suboficiales.
- Haber finalizado el nivel secundario o estar cursando el último año sin materias adeudadas.
- No registrar antecedentes penales ni haber sido dado de baja de otras fuerzas por mala conducta.
- Contar con aptitud psicofísica, acreditada a través de evaluaciones médicas y pruebas físicas.
Estas condiciones funcionan como un primer filtro antes de avanzar en las instancias de selección.
Oficiales, suboficiales y marineros: qué cambia en cada caso
Quienes eligen la Escuela Naval Militar se forman como oficiales y acceden a una carrera universitaria con orientación naval. La Escuela de Suboficiales de la Armada, en cambio, ofrece una formación técnico-profesional orientada a especialidades operativas.
Además, la Armada abre convocatorias específicas para Marineros a través del Servicio Militar Voluntario, con requisitos de edad y plazos distintos. Estas fechas no siempre coinciden con las de oficiales y suboficiales, por lo que es clave revisar cada llamado en particular.
Curso de Integración Militar, una vía alternativa
Existe también el Curso de Integración Militar (CUIM), pensado para personas que ya cuentan con una formación técnica u oficio específico. En este caso, el límite de edad se extiende hasta los 30 años, y la duración de la instrucción es más corta.
Al finalizar, los ingresantes obtienen un grado inicial acorde a su especialidad.
Cómo y dónde hacer la inscripción
La inscripción puede realizarse de dos maneras. La primera es presencial, en una Delegación Naval u Oficina de Incorporación cercana al domicilio. La segunda es online, a través del Sistema de Inscripción Unificado (SINU), donde se cargan los datos personales y se avanza por etapas.
El proceso incluye entrevistas, evaluaciones psicotécnicas, exámenes académicos y controles médicos. Superadas estas instancias, el postulante queda habilitado para formalizar su ingreso en la escuela correspondiente.
Para no perder fechas ni requisitos actualizados, la recomendación es seguir las convocatorias oficiales en www.incorporacion.armada.mil.ar y en las redes sociales de la Armada Argentina.