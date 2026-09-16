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Georgina Barbarossa recordó el acoso que sufrió de Jorge Porcel: “Tuve que ir a llorar al camarín”

Georgina Barbarossa recordó el acoso que, según contó, sufrió mientras trabajaba con Jorge Porcel y reveló la difícil situación que atravesó durante aquellos años. “Era un ser deleznable”, afirmó al recordar su experiencia.

Georgina Barbarossa recordó el acoso que sufrió de Jorge Porcel y lanzó una durísima frase
Georgina Barbarossa recordó el acoso que sufrió de Jorge Porcel y lanzó una durísima frase Exitoina
Por Mercedes Mosca Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Georgina Barbarossa reveló en televisión que sufrió acoso por parte de Jorge Porcel durante grabaciones en los años 80, situación que toleró por necesidad económica.
  • La actriz detalló tocamientos indebidos y la contención de Carmen Vallejo. El caso resurgió a partir del estreno del documental sobre Moria Casán en Netflix.
  • El testimonio impulsa una revisión crítica sobre los abusos de poder y situaciones de acoso históricamente naturalizadas en el ambiente artístico de la televisión argentina.
Resumen generado con IA

El estreno de Moria en Netflix volvió a poner en debate distintos episodios y protagonistas de la televisión y la farándula argentina de los años 80. En ese contexto, algunas experiencias de aquella época fueron revisadas desde una mirada actual, entre ellas las vinculadas a Jorge Porcel y su comportamiento hacia mujeres con las que compartió trabajos.

Una de las figuras que habló sobre el reconocido humorista fue Georgina Barbarossa, quien recordó situaciones que vivió mientras trabajaba con él y fue contundente al describir su experiencia.

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La conductora habló con un notero de SQP y desde el comienzo dejó en claro su postura: “De él no me hablés porque era un ser deleznable”. Barbarossa explicó que cuando comenzó a trabajar con Porcel era muy joven y atravesaba una difícil situación económica, por lo que necesitaba mantener sus trabajos.

“Yo lo tuve que sufrir y no le decía nada al vasco porque en ese momento yo empezaba a trabajar, era muy chica y estábamos muy mal de guita, entonces tenía que laburar igual”, recordó.

El episodio que Georgina Barbarossa recordó con Jorge Porcel

Durante la entrevista, la conductora relató una situación que vivió mientras trabajaba junto al humorista. Según contó, en una oportunidad Porcel le tocó la cola “de una manera espantosa que no voy a contar”.

La reacción de Barbarossa fue retirarse al camarín y ponerse a llorar. En ese momento recibió el apoyo de la humorista Carmen Vallejo, madre de Selva Alemán. De acuerdo con su relato, Vallejo decidió acompañarla durante las grabaciones de los sketches para evitar que volviera a atravesar una situación similar con Porcel.

Años después, Barbarossa volvió a trabajar en Ratones y Gatitas de Porcel. En aquella oportunidad estaba embarazada y, según explicó, tampoco atravesaba un buen momento económico.

Al recordar esa etapa, expresó con dureza: “Después cuando me quedé embarazada, que tampoco teníamos un mango, tuve que ir a trabajar a Ratones y Gatitas de Porcel, y te juro que fue un pan amargo, gordo baboso”.

La conductora también manifestó el enojo que todavía le genera aquel recuerdo y lanzó una frase particularmente fuerte: “Mirá que no me gusta hablar de las personas muertas, pero que Dios lo tenga en un tacho de mierda y no lo largue”.

Barbarossa contó además que durante muchos años no habló sobre lo sucedido y que recién pudo abordar lo que había vivido en terapia.

Qué dijo Georgina sobre la personalidad de Jorge Porcel

A pesar de sus duras declaraciones sobre las situaciones que atravesó, Barbarossa también recordó otros aspectos de Porcel y destacó sus conocimientos y su capacidad para conversar sobre distintas disciplinas artísticas.

“Lo que pasa es que era un tipo cultísimo. Era un placer charlar con él de música, de arte, de pintura. Sabía un montón, pero de repente, hablando así, bueno, después se zarpaba”, explicó.

De esta manera, su testimonio marcó una diferencia entre las cualidades intelectuales que reconocía en el humorista y las situaciones que, según su propio relato, tuvo que atravesar durante los años en que compartieron trabajos.

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