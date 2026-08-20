“Van a tener que pagarme”: Jorge Porcel Jr. iniciará acciones legales contra la serie de Moria Casán

En esa línea, el hijo del actor insistió con su reclamo económico y apuntó contra las plataformas. “Cualquiera que sea hijo de alguien que se nombra en una serie, tiene que recibir dinero sí o sí. Las plataformas se están llenando de oro con lo que a mí me corresponde cobrar por la imagen de mi padre. Todos se llenan de plata y a mí me dejan cagado de hambre y encima siempre que hablan de mí lo hacen de modo despectivo como si yo fuera un vago. Me tienen que pagar lo que me corresponde”.