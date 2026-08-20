“Van a tener que pagarme”: Jorge Porcel Jr. iniciará acciones legales contra la serie de Moria Casán

Resumen para apurados
- Jorge Porcel Jr. anunció que demandará a la producción de la serie de Moria Casán en Netflix para exigir un resarcimiento económico por el uso de la imagen de su padre.
- El capocómico aparece interpretado en la biopic estrenada el 14 de agosto. Su hijo aclaró que, como derechohabiente, la ley respalda su reclamo económico a las plataformas.
- Con asesoría de cuatro abogados, evalúa ir a juicio o acordar con la productora, mientras advierte que accionará ante cualquier otra serie que incluya a su padre.
El pasado 14 de agosto se estrenó la serie de Moria Casán en Netflix y las polémicas no cesan. En las últimas horas, Jorge Porcel Jr., hijo de Jorge Porcel, anunció que denunciará a la producción por la utilización de la imagen de su padre.
El histórico capocómico aparece en la serie interpretado por Hernán “Curly” Jiménez, en escenas que recuerdan la etapa en la que Moria y Susana Giménez compartían trabajos con Porcel y Alberto Olmedo, tanto en cine como en teatro.
“Con Moria está todo más que bien, con toda la parte artística también, pero le voy a hacer juicio a la producción porque están usando el nombre de mi padre y yo tengo los derechos. Estamos protegidos por la ley, estamos evaluando con mi abogado”, afirmóPorcel Jr. en el mensaje que leyeron en La mañana con Moria (El Trece), donde explicó que su reclamo está relacionado con la falta de pago por el uso del nombre de su padre y no con la manera en que fue representado.
“Hay otra serie que van a hacer con mi papá, y voy a hacer lo mismo, les voy a hacer juicio. Actuamos a derecho y es contra las empresas”, sumó.
El reclamo de Jorge Porcel Jr.
Porcel Jr. también contó que cuenta con asesoramiento legal para definir los próximos pasos. “Tengo un equipo de cuatro abogados. Hoy tengo una reunión con ellos por este tema a las siete de la tarde y, entre tantas otras cosas, vamos a decidir cómo vamos a avanzar y cuál de los cuatro va a ser el vocero con los medios de comunicación”.
Finalmente, Porcel Jr. se comunicó con el ciclo, conducido por Fátima Florez en reemplazo de Moria, y evitó opinar sobre la representación de su padre como acosador.
“Yo no hablo de actos de otros, yo hablo solamente por mis actos”, sostuvo.
Sobre los motivos de su reclamo, explicó: “Si se quiere hacer una biopic, yo creo en la libertad de expresión, yo creo en la cultura, soy un artista y celebro que se creen películas. Pero hay un pequeño gran detalle, hay derechos y yo soy un derechohabiente”.
“Hay un personaje que hace de mi padre y, si apareciese un segundo en la película, a mí me tienen que dar un resarcimiento económico como a cualquiera de los familiares que están siendo mencionados. Eso es algo que lo respalda la ley, no es un capricho mío. Yo respeto el trabajo ajeno, pero la productora y la plataforma van a tener que pagarme un resarcimiento. Estaría bueno llegar a un acuerdo, que sea amigable, y si no será judicial", añadió Jorgito.
En esa línea, el hijo del actor insistió con su reclamo económico y apuntó contra las plataformas. “Cualquiera que sea hijo de alguien que se nombra en una serie, tiene que recibir dinero sí o sí. Las plataformas se están llenando de oro con lo que a mí me corresponde cobrar por la imagen de mi padre. Todos se llenan de plata y a mí me dejan cagado de hambre y encima siempre que hablan de mí lo hacen de modo despectivo como si yo fuera un vago. Me tienen que pagar lo que me corresponde”.