El rincón mágico de la Patagonia que esconde una casa con forma de huevo de dragón

Perdido entre cerros escarpados de un verde iridiscente, entre cipreses de la cordillera y maitenes, un rincón de la Patagonia se convierte en un fragmento de los mitos medievales del mago Merlín. Allí donde el bosque se junta con la tradición de criaturas monstruosas, la arquitectura condensa en su morfología años de historia. En Trevelin, una pequeña casa de apenas 22 m² deslumbra a propios y visitantes que, adentrados en la inmensidad del valle cordillerano andino-patagónico, encuentran un refugio que traslada en el tiempo a las batallas de los antiguos celtas contra los invasores sajones y a la mitología que envuelve a todo su folclore.