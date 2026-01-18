Secciones
Incendios forestales en la Patagonia: utilizan drones para monitorear al equipo de bomberos

Ariel Amthauer, director de incendios, explica que es una herramienta estratégica y que le da seguridad a la cuadrilla.

Los incendios en la Patagonia no dan tregua y su avance afecta a varias provincias. En Chubut, en la zona norte del Parque Nacional Los Alerces, permanecen focos activos, por lo que se despliega un amplio operativo interjurisdiccional con más de 200 personas trabajando en el lugar. 

Participan brigadistas de la Dirección de Lucha contra Incendios Forestales y Emergencias (Dlife), efectivos de la Federación Chubutense de Bomberos Voluntarios y dotaciones de los cuarteles de Trevelin, Esquel y Palena (Chile).

La causa principal está vinculada a las condiciones propicias que presenta el bosque para la propagación de las llamas. En este sentido, se registra un déficit de precipitaciones en la provincia de Chubut cercano al 50%, baja humedad en el ambiente, vientos y altas temperaturas

A este despliegue se suma la colaboración de Vialidad Provincial, la Policía Federal, Gendarmería Nacional y pobladores de la zona.

En un contexto de emergencia ante el avance de las llamas Ariel Amthauer, director de incendios de parques Nacionales explicó que la forma de brindar seguridad a los trabajadores es con el uso de un dron, ya que de esta manera se puede seguir a la cuadrilla que al ingresar al foco del incendio, se pierde visibilidad del equipo.

“El dron es una herramienta básica de los equipos de respuesta. Le damos seguridad a la cuadrilla de trabajo, explicó Ariel al medio “EQS Notas”.

Además, este dispositivo detecta zonas habilitadas para trabajar y permite monitorear constantemente desde afuera de los focos: “seguimos el  comportamiento del incendio para evaluar las posibilidades de ingreso”, comentó Amthauer.

