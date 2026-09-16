“A los 14 me vine solo”: Colapinto recordó su primer viaje a Europa y cómo empezó su camino en la F-1

El argentino también se refirió a lo que significó alcanzar la Fórmula 1 y al impacto que tuvo ese recorrido en Argentina. “Cuando empecé a correr lo hice con el sueño de llegar a la F-1, todo lo que se generó fue mucho más grande. Ahora en Argentina creció mucho en el automovilismo. Para mí es lindo, es un orgullo”, expresó. Su historia se suma a una larga tradición nacional en la categoría, después de pilotos como Juan Manuel Fangio y Carlos Reutemann, y representa una nueva generación que volvió a poner al país en el centro de la escena.