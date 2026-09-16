“A los 14 me vine solo”: Colapinto recordó su primer viaje a Europa y cómo empezó su camino en la F-1

Resumen para apurados
- En el programa español La Revuelta, Franco Colapinto reveló que evita tener sexo antes de correr en F1 porque su preparador le indicó que merma su rendimiento.
- Tras lograr el 7° puesto en el GP de España con Alpine, el piloto explicó con humor que sigue esta pauta de su preparador para preservar sus niveles hormonales en pista.
- El impacto mediático reafirma la popularidad de Colapinto fuera de pista, mientras mantiene una estricta disciplina física de cara a sus próximos desafíos en la Fórmula 1.
Franco Colapinto fue uno de los invitados de “La Revuelta”, el popular programa de entrevistas, humor y entretenimiento de la televisión pública española conducido por David Broncano, periodista y comediante que suele recibir a figuras reconocidas del deporte, la música y el espectáculo. Después de su séptimo puesto en el Gran Premio de Madrid, el piloto de Alpine aprovechó su permanencia en la capital española para participar de un ciclo en el que se mostró lejos de la formalidad habitual de la Fórmula 1.
Durante la charla, Broncano llevó la conversación hacia los comienzos de Colapinto y su relación con el automovilismo. Recordó que su vínculo con las carreras comenzó muy temprano, impulsado también por la pasión de su padre. “Mi viejo era muy fanático de los autos, me regaló un cuatriciclo a los cuatro años. Ahí empecé con las cuatro ruedas”, contó sobre sus primeros contactos con los motores.
El gran salto llegó algunos años después, cuando decidió dejar Argentina para buscar oportunidades en Europa. “A los ocho empecé a andar en karting, porque mi papá conocía a pilotos. Y a los 14 me vine solo a Europa, a Italia. Me fui a vivir en un taller mecánico, ahí empezó el camino hacia la Fórmula 1”, relató Colapinto. A esa edad comenzó una etapa completamente distinta, lejos de su familia y en un ambiente donde podía competir en categorías fundamentales para su desarrollo como piloto.
El sacrificio familiar detrás del sueño de Colapinto
El camino tampoco fue sencillo desde lo económico. Cuando tenía 15 años, su padre tomó una decisión clave para sostener la carrera de su hijo. “Mi viejo vendió la casa para que yo corriera a los 15 años. Hizo un esfuerzo muy grande para que yo pueda correr para la Fórmula 4”, reveló el piloto. Colapinto reconoció que aquella situación también le generó presión porque entendía que las oportunidades para un piloto latinoamericano eran limitadas.
El argentino también se refirió a lo que significó alcanzar la Fórmula 1 y al impacto que tuvo ese recorrido en Argentina. “Cuando empecé a correr lo hice con el sueño de llegar a la F-1, todo lo que se generó fue mucho más grande. Ahora en Argentina creció mucho en el automovilismo. Para mí es lindo, es un orgullo”, expresó. Su historia se suma a una larga tradición nacional en la categoría, después de pilotos como Juan Manuel Fangio y Carlos Reutemann, y representa una nueva generación que volvió a poner al país en el centro de la escena.
La aparición de Colapinto en “La Revuelta” se produjo pocos días después de uno de sus mejores resultados de la temporada. El piloto de Alpine terminó séptimo en Madrid, sumó seis puntos y llegó hasta la Q3 en la clasificación. Mientras espera el regreso de la Fórmula 1 con el Gran Premio de Azerbaiyán, volvió a mostrar en España una parte de su historia personal que explica cuánto tuvo que recorrer para llegar hasta donde está.