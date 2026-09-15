Desafío sin precedentes: de qué se trata "Max vs 100", la carrera de karting que correrá Verstappen

Para el neerlandés, especialista en remontadas —como la del Gran Premio de Brasil 2023, donde escaló desde la 17ª posición hasta lo más alto del podio—, la cita implicará un reencuentro con la disciplina en la que dio sus primeros pasos al volante. Tras subirse por primera vez a un kart a los cuatro años y comenzar a competir oficialmente a los siete, Verstappen valoró la categoría escuela: "En los karts se aprenden todos los fundamentos: salidas, defensa, adelantamientos. Pasé una larga etapa de mi vida en el karting, así que siempre es agradable volver. Llevo tantos años en esto que uno vuelve a la rutina de forma natural". Consultado sobre lo que espera de la carrera, respondió con humor: "Simplemente quiero ver cómo se desarrolla la carnicería ante mis ojos. Más les vale apartarse del camino, si no los voy a estrellar contra la barrera; voy a pasar".