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Desafío sin precedentes: de qué se trata "Max vs 100", la carrera de karting que correrá Verstappen

El tetracampeón del mundo de Fórmula 1 largará en el último lugar de una grilla multitudinaria con el objetivo de superar y eliminar a un centenar de rivales. Con transmisión en vivo e invitados del deporte y el streaming internacional, el evento se emitirá este miércoles.

Desafío sin precedentes: de qué se trata Max vs 100, la carrera de karting que correrá Verstappen
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Max Verstappen correrá este miércoles en Silverstone la exhibición "Max vs 100" en karting, donde buscará superar a 100 rivales largando desde el último puesto.
  • El formato es por eliminación directa con radio abierta e incluye a streamers y atletas. Verstappen regresa a la categoría en la que comenzó a competir a los cuatro años.
  • Con transmisión global por Disney+, el evento combina el deporte motor de élite con el entretenimiento digital, abriendo nuevas audiencias masivas para el automovilismo.
Resumen generado con IA

Max Verstappen afrontará uno de los desafíos más particulares de su carrera. El piloto de Red Bull Racing y cuatro veces campeón de la Fórmula 1 será el protagonista de "Max vs 100", una exhibición de karting diseñada sobre un trazado especial en el autódromo británico de Silverstone. La competencia se llevará a cabo este miércoles 16 de septiembre desde las 13 y contará con transmisión global en vivo a través de la plataforma de streaming Disney+.

El formato pondrá a prueba al neerlandés en condiciones extremas de tráfico. Verstappen partirá desde el último lugar de la parrilla —en el casillero 101— y tendrá la misión de adelantar a los 100 participantes que tendrá por delante. Bajo un formato de eliminación directa, cada corredor que sea sobrepasado deberá abandonar la pista de forma inmediata. Además, el piloto llevará una radio abierta conectada con los auriculares de sus rivales, lo que permitirá escuchar en tiempo real sus advertencias y reacciones durante los sobrepasos.

Para el neerlandés, especialista en remontadas —como la del Gran Premio de Brasil 2023, donde escaló desde la 17ª posición hasta lo más alto del podio—, la cita implicará un reencuentro con la disciplina en la que dio sus primeros pasos al volante. Tras subirse por primera vez a un kart a los cuatro años y comenzar a competir oficialmente a los siete, Verstappen valoró la categoría escuela: "En los karts se aprenden todos los fundamentos: salidas, defensa, adelantamientos. Pasé una larga etapa de mi vida en el karting, así que siempre es agradable volver. Llevo tantos años en esto que uno vuelve a la rutina de forma natural". Consultado sobre lo que espera de la carrera, respondió con humor: "Simplemente quiero ver cómo se desarrolla la carnicería ante mis ojos. Más les vale apartarse del camino, si no los voy a estrellar contra la barrera; voy a pasar".

La lista de contendientes reunirá a deportistas de alto rendimiento, figuras del entretenimiento y referentes de la comunidad digital. Entre los nombres confirmados están el ultramaratonista Arda Saatçi, el entrenador de tiro en básquet Chris "Lethal Shooter" Matthews, el ciclista de montaña estilo libre Matt Jones, junto a celebridades del streaming y las redes como TheGrefg, Caedrel y TheDonato.

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