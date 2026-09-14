Cuándo corre Colapinto en la Fórmula 1: días y horarios del GP de Azerbaiyán
El piloto argentino completó una sólida carrera en el flamante circuito madrileño, sumó por segunda fecha consecutiva y escaló en el clasificador general. La próxima parada marcará un cronograma atípico en el calendario de la máxima categoría.
Resumen para apurados
- Franco Colapinto correrá con Alpine el GP de Azerbaiyán de Fórmula 1 en Bakú del 24 al 26 de septiembre, disputando la carrera el sábado por duelo nacional.
- El piloto argentino llega tras finalizar séptimo en el GP de España y sumar puntos por segunda fecha consecutiva, luego de un complejo antecedente en 2025 en Bakú.
- La competencia en el circuito callejero azerí será clave para consolidar su ascenso en la tabla general y revertir los tropiezos sufridos en su anterior presentación.
El argentino Franco Colapinto tuvo un buen fin de semana en el Gran Premio de España al cruzar la bandera a cuadros en la séptima colocación con su Alpine, en una de sus mejores carreras desde que llegó a la Fórmula 1.
Y mientras disfruta lo conseguido en la capital española, comienza a poner la mirada en la siguiente estación del certamen: el Gran Premio de Azerbaiyán, que se desarrollará del 24 al 26 de septiembre en el trazado urbano de Bakú. La cita caucásica tendrá una particularidad en su cronograma: la carrera final se disputará el sábado para respetar el Día Nacional de Luto que se conmemora en dicho país.
El año pasado, el pilarense tuvo uno de los peores fines de semana en la capital azerí. Tras un sábado complicado en el que un golpe contra el muro lo dejó 16° en la clasificación, el piloto argentino mostró un gran ritmo inicial el domingo, llegando a escalar hasta el 13° puesto. Sin embargo, las esperanzas de Colapinto se desvanecieron en la vuelta 18, cuando un toque de Alex Albon le provocó un trompo y severos daños en su monoplaza. Aunque logró mantenerse en pista y cruzar la bandera a cuadros el incidente lo dejó en el 19° lugar.
Horarios y cronograma del GP de Azerbaiyán
Jueves 24 de septiembre
- Práctica 1: 5.30.
- Práctica 2: 9.
Viernes 25 de septiembre
- Práctica 3: 5.30.
- Clasificación: 9.
Sábado 26 de septiembre
- Carrera: 8.