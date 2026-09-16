ACDE Tucumán: “Deporte, naturaleza y arte para sacar a los chicos de las pantallas”

Reinserción laboral: un reclamo de una nueva oportunidad

En el encuentro de ACDE en Tucumán, la cápsula “La historia que no elegimos” reunió a integrantes de Renacer sin Barreras, la comunidad que desde 2023 trabaja con personas privadas de la libertad en los penales de Villa Urquiza y de Delfín Gallo, para pedirles a los empresarios que se sumen a la reinserción laboral de quienes cumplen condena. Josefina Ale, Florencia Maestro Puch y Verónica Prats -esta última, madre de un joven detenido que la acercó a la organización- presentaron el trabajo del programa antes del pedido central. Ese pedido llegó de la mano de Agustina Mitre, abogada penalista y una de las fundadoras del proyecto en Tucumán, quien citó cifras nacionales de reincidencia -65% de quienes salen de prisión vuelve a delinquir- y las contrastó con la experiencia de la Fundación Espartanos, el modelo que Renacer replica, que logró bajar esa cifra a un 5%. “¿Y si la respuesta es trabajar con la persona en todas sus dimensiones?”, planteó.



