ACDE Tucumán: “Deporte, naturaleza y arte para sacar a los chicos de las pantallas”

“La Argentina que viene, la Educación que necesitamos” se tituló uno de los paneles que se desarrollaron en el marco del encuentro de empresarios del norte que organizó en Tucumán la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE). Bajo la moderación de Julio Picabea, de la Fundación León, participaron de él la ministra de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Mercedes Miguel, y Belén de Gennaro, del colectivo Argentinos por la Educación.
Durante la actividad, los asistentes oyeron un repaso -por momentos incómodo- del estado de la educación en el país, que combinó datos duros con un llamado explícito a que el sector privado se involucre.
Los bajos resultados en el Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (conocido como PISA, por sus siglas en inglés -Programme for International Student Assessment-) funcionaron como punto de partida. Miguel no evitó el golpe de efecto al referirse al retroceso de 16 puntos que registró CABA en las últimas evaluaciones educativas. Pero enseguida avanzó hacia las perspectivas. “Podemos hacer lo correcto o podemos no hacer nada; pero el resultado no es magia”, indicó.
De Gennaro completó el diagnóstico con una foto más temprana que la que toma la prueba PISA a los 15 años. Según explicó, ya en 2019 -antes de la pandemia de la covid-19- una evaluación de la Unesco había detectado que el 46% de los chicos de 3° grado no comprendía un texto simple acorde a su edad. “Estamos hablando de uno de cada dos estudiantes que no entiende lo que lee”, planteó. Frente a ese diagnóstico, contó que Argentinos por la Educación impulsó en 2023 la Campaña Nacional por la Alfabetización, que logró compromisos firmados por seis precandidatos presidenciales -“desde (Javier) Milei hasta (Juan) Grabois”- y, más tarde, por 18 de los 24 gobernadores. Añadió que en 2024, el Consejo Federal de Educación aprobó por resolución el Plan Nacional de Alfabetización y los 24 planes jurisdiccionales.
El segundo eje del panel giró en torno a un problema menos discutido en la agenda pública: el impacto del tiempo de pantalla en el aprendizaje. Miguel presentó los resultados de un informe elaborado sobre 3.200 estudiantes porteños, que midió cómo el uso del celular afecta la salud mental y la capacidad de atención. El promedio de uso diario fue de seis horas y 10 minutos, con picos de hasta 11 horas. “Esto equivale a cuatro partidos de fútbol por día, o 2.200 videos de TikTok”, ejemplificó. Y agregó que cuatro de cada 10 chicos relevados dice sentirse deprimido. A partir de esos datos, la Ciudad prohibió el uso del celular en jardín de infantes, primaria y secundaria desde agosto de 2024, y logró que más de 100.000 familias firmaran un compromiso de no entregarles teléfonos inteligentes a sus hijos hasta los 12 años. Miguel fue tajante respecto de los responsables del problema: “No es culpa de nuestros jóvenes, es culpa de las empresas que se dedican a hacer algoritmos diseñados para ser adictivos”, sostuvo.
Picabea aportó una referencia teórica a esa discusión al citar al psicólogo Jonathan Haidt, quien sostiene que se pasó “de una infancia basada en el juego a una infancia basada en el teléfono”. Miguel coincidió y fue más allá. “El gran maestro para sacar a los chicos de las pantallas es el deporte, la naturaleza y el arte”, sentenció. De Gennaro añadió evidencia internacional: según los resultados de PISA, la Argentina lidera la región en distracción de los estudiantes por el uso del celular dentro del aula, a lo que se suma un alto nivel de distracción por ruido y desorden. Subrayó que los países que regulan el uso del celular en la escuela muestran mejor desempeño en matemática y en lengua.
El tercer eje surgió de una pregunta de Picabea sobre la desigualdad educativ. Miguel fue categórica: “La única manera de cerrar la brecha de la desigualdad es con más y mejor aprendizaje para todos”. Citó mejoras de más de 10 puntos porcentuales en lengua y matemática en las escuelas más rezagadas de la Ciudad, agrupadas en un programa que bautizó “escuelas en foco”; y explicó que ese trabajo se articula además con el sector privado: microcredenciales para alumnos de escuelas técnicas, prácticas profesionalizantes extendidas a 5° y 6° año, y un centro de simulación con inversión de 50 empresas. “No tenemos ganadería, no tenemos litio, no tenemos Vaca Muerta, pero hay gente”, ilustró.
De Gennaro destacó los números que explican la urgencia de ese trabajo. Un informe del colectivo que integra, cruzando las expectativas de los estudiantes secundarios con su situación real entre los 19 y los 25 años, mostró que el 26% de los jóvenes no termina el secundario, una cifra que trepa al 44% en el decil socioeconómico más bajo. Destacó que de aquellos que afirmaron que querían seguir estudiando -ocho de cada 10-, solo cuatro de cada 10 efectivamente lo hace.
El cuarto eje, también disparado por Picabea, abordó la caída sostenida de la tasa de natalidad -un 43% a nivel nacional entre 2013 y 2023- y su impacto en el sistema educativo. Miguel precisó que en la CABA la caída llega al 51% en la década, con más de 30.000 sillas vacías. “Yo hablo de la tormenta perfecta, porque soy la administradora de la crisis demográfica más importante de la historia en Buenos Aires”, sostuvo. Pero precisó que se trata de un fenómeno global, que ya provocó el cierre de escuelas en otros países de la región. Entre las propuestas para encarar este problema, mencionó la obligatoriedad de la sala de 3 años, sancionada recientemente por la Legislatura porteña.
De Gennaro coincidió en que la escolarización temprana es determinante y agregó que, mientras el país lidera la región en matriculación primaria y secundaria, todavía tiene una deuda en el nivel inicial: la asistencia a sala de 3 pasó de un 40% al 55% desde 2014, un avance que consideró insuficiente.
Alfabetización
El cierre del panel giró sobre el rol del Estado nacional frente a las provincias. Consultada por Picabea, Miguel definió la relación con una fórmula: “La política pública es nacional, la implementación es federal”. Y remató con una advertencia que excedió lo estrictamente educativo: “Si no logramos mejorar el nivel de aprendizaje de nuestros estudiantes, es muy complejo que podamos sostener el crecimiento de un país”. De Gennaro cerró el encuentro con un pedido concreto de cara al calendario electoral del año que viene: sostener la política de alfabetización, más allá de si cambia o no el Gobierno; y extender ese mismo enfoque a matemática. “Cada vez que se presentan las elecciones para Argentina, trae un desafío en torno de sostener lo que venimos haciendo bien”, advirtió.
Reinserción laboral: un reclamo de una nueva oportunidad
En el encuentro de ACDE en Tucumán, la cápsula “La historia que no elegimos” reunió a integrantes de Renacer sin Barreras, la comunidad que desde 2023 trabaja con personas privadas de la libertad en los penales de Villa Urquiza y de Delfín Gallo, para pedirles a los empresarios que se sumen a la reinserción laboral de quienes cumplen condena. Josefina Ale, Florencia Maestro Puch y Verónica Prats -esta última, madre de un joven detenido que la acercó a la organización- presentaron el trabajo del programa antes del pedido central. Ese pedido llegó de la mano de Agustina Mitre, abogada penalista y una de las fundadoras del proyecto en Tucumán, quien citó cifras nacionales de reincidencia -65% de quienes salen de prisión vuelve a delinquir- y las contrastó con la experiencia de la Fundación Espartanos, el modelo que Renacer replica, que logró bajar esa cifra a un 5%. “¿Y si la respuesta es trabajar con la persona en todas sus dimensiones?”, planteó.