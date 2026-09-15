Advierten un aumento de la pobreza, a la espera del dato del Indec del primer semestre

Los especialistas consultados observan un cambio respecto de la tendencia descendente que se había iniciado en la segunda mitad de 2024. La pobreza había alcanzado un mínimo de 26,9% en el tercer trimestre de 2025, pero luego subió al 29,9% en el cuarto trimestre y se habría ubicado en torno al 30% durante el primero de 2026. La indigencia también habría aumentado, de 6% a 6,5%, consignó el sitio Infobae.