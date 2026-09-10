Canasta básica: una familia tipo necesitó más de $1.600.000 para no ser pobre en agosto

Resumen para apurados
- En agosto, una familia tipo en Argentina necesitó $1.605.497 para no ser pobre y $726.469 para evitar la indigencia, según informó el INDEC debido al costo de vida.
- Ambas canastas subieron un 2,6% mensual, superando la inflación del 1,7% de agosto. En julio, el mismo grupo familiar había requerido $1.564.716 para no ser considerado pobre.
- Aunque la inflación general se desacelera, el encarecimiento de los alimentos y servicios esenciales continuará tensionando el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó este jueves que una familia de cuatro integrantes, conformada por una pareja y dos chicos, necesitó $1.605.497 para no ser considerada pobre en agosto. Además, el organismo reveló que ese mismo grupo familiar precisó $726.469 para no ser considerado indigente.
Al mismo tiempo, se conoció el índice de inflación correspondiente al octavo mes del año, que fue del 1,7%, el más bajo en los últimos catorce meses.
De este modo, según los cálculos del organismo, las canastas básicas Alimentaria y Total presentaron la misma variación mensual de 2,6% en agosto de 2026. En términos interanuales, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) registró una suba de 39,6%, mientras que la Canasta Básica Total (CBT) aumentó 38,3%.
El mes anterior, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que mide el Indec, había trepado 2,6%, cuando la inflación fue del 2,1%.
En tanto, la Canasta Básica Total (CBT) -que se amplía a bienes y servicios esenciales no alimentarios- había subido un 2,2%.
En julio, cuando la inflación fue de 2,1%, una familia con cuatro integrantes necesitó $1.564.716 para no ser pobre y ese mismo grupo familiar, conformado por una pareja y dos chicos, precisó $708.016 para no ser considerado indigente.
En junio, el índice de precios al consumidor que marca las fluctuaciones de la inflación había sido del 1,9%.
#DatoINDEC— INDEC Argentina (@INDECArgentina) September 10, 2026
Las canastas bÃ¡sicas alimentaria y total presentaron la misma variaciÃ³n mensual de 2,6% en agosto de 2026; y registraron una suba interanual de 39,6% y 38,3%, respectivamente.https://t.co/u6Fwo6ifIl pic.twitter.com/mhRIPOR1Gx